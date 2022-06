Αθλητικά

Basketball Champions League: 3 ελληνικές ομάδες στους ομίλους

Ποιοι σύλλογοι θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στην διοργάνωση, στην οποία την επόμενη σεζόν θα πάρουν μέρος 52 ομάδες από 29 χώρες.

Περισσότερες από 70 ομάδες υπέβαλαν αίτηση για μια θέση στη σεζόν 2022-23 του Basketball Champions League και σε 52 από αυτές άναψε το «πράσινο φως» από το συμβούλιο της διοργάνωσης, το οποίο συνεδρίασε την Πέμπτη.

Συνολικά θα λάβουν μέρος τη νέα αγωνιστική περίοδο ομάδες από 29 ευρωπαϊκές χώρες, ενώ την Ελλάδα θα εκπροσωπήσουν η ΑΕΚ, το Περιστέρι και ο ΠΑΟΚ.

Το Basketball Champions League 2022-23 θα εκκινήσει με τους Προκριματικούς Γύρους στις 21 Σεπτεμβρίου, με 24 ομάδες να ψάχνουν τα τέσσερα «εισιτήρια» της πρόκρισης. Θα ενταχθούν στις 28 ομάδες που έχουν ήδη προκριθεί στην κανονική περίοδο.

Η κανονική περίοδος αρχίζει στις 4 Οκτωβρίου και η μορφή παραμένει αμετάβλητη - 32 ομάδες σε οκτώ ομίλους των τεσσάρων, οι νικητές των ομίλων προχωρούν κατευθείαν στη φάση των 16, ενώ οι ομάδες της δεύτερης και τρίτης θέσης αναμετρώνται στη σειρά Play-In τον Ιανουάριο του 2023.

Οι 8 καλύτερες ομάδες από τη φάση των 16 θα αγωνιστούν στα προημιτελικά του Απριλίου, με τη σεζόν να ολοκληρώνεται με το Final Four που ξεκινά τον Μάιο.

Οι ομάδες της κανονικής περιόδου: AEK (ΕΛΛΑΔΑ)), Μπαχτσεσεχίρ (Τουρκία), Μανρέσα (Ισπανία), Μπνέι Χερζλίγια (Ισραήλ), Νταρουσάφακα (Τουρκία), Ντιναμό Σάσαρι (Ιταλία), Νίμπουρκ (Τσεχία), Οστάνδη (Βέλγιο), Γαλατασαράι (Τουρκία), Χαποέλ Ιερουσαλήμ (Ισραήλ), Χαποέλ Χολόν (ΙσραήλISR), πρωταθλητής Ουγγαρίας (Κόρμεντ ή Φάλκο Σομπατέλι), Ιγκοκέα (Βοσνία/Ερζεγοβίνη), Ντιζόν (Γαλλία), Λέγκια Βαρσοβίας (Πολωνία), Τενερίφη (Ισπανία), Λιμόζ (Γαλλία), Λούντβιγκσμπουργκ (Γερμανία), ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ), Ορτέζ (Γαλλία)*, Περιστέρι (ΕΛΛΑΔΑ), Καρσίγιακα (Τουρκία), Βίλνιους Ρίτας (Λιθουανία), Μπιλμπάο (Ισπανία), Τέλεκομ Βόννης (Γερμανία), Μούρθια (Ισπανία), Ρέτζιο Εμίλια (Ιταλία), VEF Ρίγα (Λετονία).

* Σε περίπτωση που η Ορτέζ δεν αποκτήσει την άδεια συμμετοχής στο πρωτάθλημα Γαλλίας της νέας σεζόν, θα αντικατασταθεί από τη Στρασμπούρ στην κανονική περίοδο.

Στους προκριματικούς θα αγωνιστούν: Μπάκεν Μπέαρς (Δανία), Μπάμπεργκ (Γερμανία), Μπουντιβέλνικ (Ουκρανία), Βολουντάρι (Ρουμανία), Μερίντιαν (Σερβία), Φρίμπουργκ (Ελβετία), Γκόλντεν Ίγκλ (Κόσοβο), Ντεν Μπος (Ολλανδία), Κάρχου (Φινλανδία), Κεραυνός (Κύπρος), Λέστερ (Βρετανία), Χέμνιτζ (Γερμανία), Νόρκεπινγκ (Σουδία), Οπάβα (Τσεχία), Πάρχου (Εσθονία), Λεβίτσε (Σλοβακία), Μπρέογκραν (Ισπανία), Σιαουλιάι (Λιθουανία), Στράσμπουρ (Γαλλία), Μπενφίκα (Πορτογαλία), Γκμούντεν (Αυστρία), Τόφας (Τουρκία), Μάλαγα (Ισπανία), δευτεραθλήτρια Ουγγαρίας (Κόρμεντ ή Σομπατέλι).

