Κοινωνία

Γυναικοκτονία στο Κουκάκι: απόπειρα αυτοκτονίας έκανε ο σύζυγος του θύματος

Ο φερόμενος ως βασικός ύποπτος για την δολοφονία της γυναίκας, επιχείρησε να βάλει τέλος στην ζωή του. Εντοπίστηκε από αστυνομικούς τραυματισμένος και οδηγήθηκε σε νοσοκομείο.

Ακόμη μία γυναικοκτονία έρχεται να προστεθεί στον μακρύ κατάλογο θυμάτων των τελευταίων ετών στην Ελλάδα.

Θύμα ήταν αυτήν την φορά μια 46χρονη στο Κουκάκι, που φέρεται να είχε έναν έντονο καυγά με τον σύζυγό της, λίγες ώρες πριν βρεθεί μαχαιρωμένη μέσα στο σπίτι της.

Βασικός ύποπτος για την δολοφονία της 46χρονης στο Κουκάκι φέρεται να είναι ο σύζυγος της, ο οποίος είχε φύγει από το σπίτι μετά τον καβγά τους και οι Αρχές τον αναζητούσαν προκειμένου να δοθούν εξηγήσεις, αφού ο γιός της γυναίκας την εντόπισε νεκρή με χτυπήματα από μαχαίρι στην κοιλιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φερόμενος ως συζυγοκτόνος επιχείρησε να αυτοκτονήσει. Οι Αρχές ενημερώθηκαν για τροχαίο ατύχημα στο 59ο χιλιόμετρο της Λεωφόρου Αθηνών-Σουνίου, στην περιοχή της Παλαιάς Φώκαιας, όπου πιθανότατα επιχείρηση ο άνδρας να πέσει με το όχημα του στην θάλασσα.

Ο 53χρονος φέρεται να είναι τραυματισμένος και μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ για ιατρική φροντίδα, όπου παραμένει «συνοδευόμενος» από αστυνομικούς.

