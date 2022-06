Life

MAD VMA 2022 - Κορομηλά: η βία και οι μπράβοι είναι πρότυπα για τα παιδιά; (βίντεο)

Τί είπε στον Γιώργο Παπαδάκη η Ρούλα Κορομηλά, για τα επεισόδια στην τελετή απονομής των βραβείων, τα οποία έζησε από πολύ κοντά.

«Όλο αυτό μου δημιούργησε έντονο προβληματισμό, γιατί είναι νέοι άνθρωποι που έχουν εκατομμύρια ακολούθους. Η βία και οι μπράβοι δεν μπορεί να είναι πρότυπα για τα νέα παιδιά», είπε η Ρούλα Κορομηλά στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», σχολιάζοντας τα επεισόδια στην εκδήλωση για τα βραβεία του MAD TV, στα οποία ήταν παρούσα και μάλιστα τα βίωσε ευρισκόμενη δίπλα από τους νεαρούς που πλακώνονταν στο ξύλο.

Όπως είπε η τηλεπαρουσιάστρια, «έβλεπα οικογένειες με παιδάκια που ήταν σε μια γιορτή χαράς και στην οποία συμμετέχουν αγαπημένοι καλλιτέχνες όλου του κόσμου από διάφορα είδη και όχι μόνο από το συγκεκριμένο. Αυτό που συνέβη μπροστά στα μάτια όλων μας είναι θλιβερό».

«Εμένα αυτό το κλίμα δεν με εκπροσωπεί, δεν με αντιπροσωπεύει. Είναι δυνατόν να λύνεις τις διαφορές σου με κλωτσιές, μπουνιές και καρεκλιές, μέσα σε έναν χώρο με τόσους ανθρώπους; Δεν έχω καταλάβει τι διαφορές έχουν και πρέπει να τις λύσουν σε έναν χώρο με 10.000 ανθρώπους που πλήρωσαν και εισιτήριο και τί δουλειά έχουν όλοι αυτοί που τους συνόδευαν», συμπλήρωσε η Ρούλα Κορομηλά, λέγοντας πως το πρόβλημα περαιτέρω είναι «όσα πρέπει να εξηγήσει ο κάθε γονιός στο παιδί του, των 8 ετών, των 10 ετών. Τι να εξηγήσει στο παιδάκι του;».

Ακόμη, η Ρούλα Κορομηλά απάντησε και σε επικρίσεις προς όλους όσοι παρέμειναν στην τελετή μετά από τον καβγά, λέγοντας πως «τα εν λόγω βραβεία δίνονται πολλά χρόνια και είναι μια γιορτή της μουσικής, με βραβεύσεις δημοφιλών καλλιτεχνών, οι περισσότεροι εκ των οποίων, εκτός από το ταλέντο τους έχουν και ήθος. Ήταν μεμπτό για εμάς ότι παραμείναμε στην εκδήλωση; Ήρθαν τα άγρια να διώξουν τα ήμερα; Τι έπρεπε να γίνει; Να φύγουν 10.000 άνθρωποι;».





