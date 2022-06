Κόσμος

Ρωσία: Συντριβή αεροσκάφους με νεκρούς (εικόνες)

Το αεροσκάφος, τυλίχθηκε στις φλόγες ενώ βρισκόταν στον αέρα.

Νεκρά είναι τουλάχιστον τέσσερα μέλη του πληρώματος μεταγωγικού αεροσκάφους Ιλιούσιν Il-76 το οποίο συνετρίβη κατά την προσγείωσή του κοντά στη ρωσική πόλη Ριζάν (κεντρικά), έπειτα από εκπαιδευτική πτήση, σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων TASS και Interfax.

Το TASS, επικαλούμενο πηγή που δεν κατονόμασε, μετέδωσε πως οι νεκροί έφθασαν τους τέσσερις. Νωρίτερα, έκανε λόγο για 2 θανάτους. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, πέντε ακόμη μέλη του πληρώματος εισήχθησαν σε νοσοκομεία.

Κατά το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, το αεροπλάνο υπέστη βλάβη σε κινητήρα, ο οποίος πήρε φωτιά, στη διάρκεια της πτήσης.

Niedaleko Riazania wojskowy Podorashkin IL-76 dokonal najbardziej negatywnego zestawu wysokosci. pic.twitter.com/ck5yjwqqTg — Marcin K | Forza Robert Kubica | F1 (@Jona_Mar78) June 24, 2022

