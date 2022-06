Πολιτική

Πόθεν έσχες - Πέτσας: λαϊκίστικη πρεμούρα του ΣΥΡΙΖΑ η τροπολογία για τα δάνεια

Τι είπε ο Αναπλ. ΥΠΕΣ στον ΑΝΤ1 για τους οικονομικούς ελέγχους στα πολιτικά πρόσωπα, τα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, αλλά και τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών.

«Είναι λίγο λαϊκίστικη η πρεμούρα του ΣΥΡΙΖΑ να κάνει μια τέτοια παρέμβαση την ημέρα ανακοίνωσης των πόθεν έσχες και όχι μια άλλη ημέρα, μόνο και μόνο για να υπάρξουν μερικά πρωτοσέλιδα», είπε ο Στέλιος Πέτσας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, σχετικά με τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ για αναφορά στα πόθεν έσχες και των ρυθμίσεων δανείων από τους υπόχρεους.

«Επίσης, πρέπει να πούμε ότι ο Γιώργος Τράγκας έκανε επί πολλά χρόνια πόθεν έσχες, αλλά…. Εγώ είμαι υπέρ της απλής διαδικασίας, δεν ξέρω τι μπορεί να προσφέρει η διαδικασία αυτή και η γραφειοκρατία, εγώ είμαι υπέρ των απλών διαδικασιών, αρκεί να λειτουργεί η διαφάνεια», επεσήμανε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, ενώ συνεχίζοντας να στρέφει τα «πυρά» του προς τον ΣΥΡΙΖΑ είπε πως «όλο αυτό είναι για να ενισχύσουμε την ανθρωποφαγία. Προφανώς πρέπει να υπάρχει διαφάνεια για κάθε έναν που ασχολείται με την πολιτική».

Αναφερόμενος στην οικονομία και στην πίεση που δέχονται νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ο Στέλιος Πέτσας είπε πως «ένα από τα κριτήρια του καθενός όταν πάει να ψηφίσει, είναι ένα έχει βελτιωθεί η οικονομική κατάσταση του. Η Κυβέρνηση έχει στηρίξει όλους όσοι έχουν ανάγκη και όχι μόνο τις ευάλωτες ομάδες, ανάλογα με τις δυνατότητες της οικονομίας. Είναι σημαντικά πράγματα που θα τα δουν οι πολίτες και οι παρεμβάσεις στο ρεύμα και στα καύσιμα και άλλα μέτρα και προφανώς θα τα συνυπολογίσουν όταν θα πάνε να ψηφίσουν. Η Κυβέρνηση έχει μειώσει φόρους, αλλά με σύνεση, ώστε η χώρα και η οικονομία να συνεχίζει να απολαμβάνει της εμπιστοσύνης των αγορών».

Ερωτηθείς για το εάν επιμένει στην δήλωση του πως οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, ο Στέλιος Πέτσας, που θα είναι υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην εκλογική περιφέρεια της Ανατολικής Αττικής, είπε πως «ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εκείνος που εδώ και καιρό ζητά πρόωρες εκλογές. Το πολιτικό παιχνίδι είναι ένα θέμα. Η συνταγματική θητεία της Κυβέρνησης είναι τετραετής, ενώ η δήλωση του Πρωθυπουργού παραμένει πως εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας».

