Κόσμος

Τουρκία: Το Plan b εάν μπει “πάγος” στα αμερικανικά F16

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πού θα στραφεί η Άγκυρα εαν δεν ευδοκιμήσει η αγορά των μαχητικών F16 από τις ΗΠΑ.

Με την Άγκυρα να διατηρεί ένα κλίμα έντασης που κλιμακώνεται τους τελευταίους μήνες, η Τουρκία, προσπαθεί να βρει τρόπο να έχει την υπεροχή στο Αιγαίο, από αέρος.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον τουρκικό τύπο και την εφημερίδα Milliet, η Άγκυρα έχει εναλλακτικό πλάνο σε περίπτωση που οι ΗΠΑ, δεν δεχτούν να πουλήσουν τα F16.

Το plan b της Άγκυρας, είναι η "στροφή" στη Βρετανία και η αγορά των μαχητικών Eurofighters, μιας και η αγορά Rafale είναι αδύνατη, μετά τη σαφή στήριξη του Μακρόν στην Ελλάδα και την πώληση των Rafale, αλλά και η αγορά από τη Ρωσία, δεν είναι μέσα στις επιλογές, αναφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Η Τουρκία, δεν εμπιστεύεται την Ουάσιγκτον και έτσι, μέχρι το εγχώριο μαχητικό αεροσκάφος να ολοκληρωθεί, μπορεί να πάρει δύο μεταχειρισμένα Eurofoghter από την Βρετανία. Μοιάζουν με τα Ραφάλε που πήρε η Αθήνα από Γαλλία και τα έχουν προτιμήσει πολλές χώρες στον κόσμο. Τα Ραφάλε είναι αέρος - εδάφους ενώ τα Eurofighter είναι αέρος - αέρος.

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία στο Κουκάκι: απόπειρα αυτοκτονίας έκανε ο σύζυγος του θύματος

4η δόση εμβολίου - Παναγιωτακόπουλος: ένα απλό τεστ ανοσίας θα έδειχνε ποιος την χρειάζεται

MAD VMA 2022 - Κορομηλά: η βία και οι μπράβοι είναι πρότυπα για τα παιδιά; (βίντεο)