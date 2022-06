Life

“Καλημέρα Ελλάδα”: Η Μαίρη Χρονοπούλου έκανε έκπληξη στον Γιώργο Παπαδάκη (βίντεο)

Η δημοφιλής καλλιτέχνης βρέθηκε στο στούντιο της εκπομπής, αναφέρθηκε στην πολύχρονη γνωριμία και φιλία της με τον παρουσιαστή, αλλά και στην συμμετοχή της σε συναυλία της ορχήστρας “Μίκης Θεοδωράκης”.

Στο στούντιο της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής η Μαίρη Χρονοπούλου, η οποία μίλησε για την πολυετή γνωριμία της με τον Γιώργο Παπαδάκη και για τις περιπέτειες με την υγεία της, για τις οποίες είχε αναγκαστεί προ καιρού να κάνει και διάψευση μέσω της εκπομπής.

Η Μαίρη Χρονοπούλου αναφέρθηκε ακόμη στην εμπειρία της από τα γυρίσματα της σειράς «Έτερος Εγώ» σε σκηνοθεσία του Σωτήρη Τσαφούλια, για τον οποίο μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια.

Η δημοφιλής ηθοποιός αναφέρθηκε και στην συμμετοχή της σε μια εμβληματική συναυλία της λαϊκής ορχήστρας «Μίκης Θεοδωράκης».

Η συναυλία θα δοθεί στην Αλεξανδρούπολη, στις 4 Ιουλίου, με βασικές ερμηνεύτριες τις Ελένη Βιτάλη και Γλυκερία.

Όπως είπε η Μαίρη Χρονοπούλου «εγώ πω μόνο ένα τραγούδι, την «Φαίδρα», που είναι και θεατρικό τραγούδι. Δεν τολμώ να πω περισσότερα», ενώ σιγοψιθύρισε και τους πρώτους στίχους του τραγουδιού.

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα»:

