Δέσποινα Μοιραράκη: Πέθανε ο σύζυγός της

Θρήνος για την οικογένεια της Δέσποινας Μοιραράκη, μετά από την απώλεια του συζύγου της, με τον οποίο προσφάτως είχαν γιορτάσει την επέτειο του γάμου τους.

Θρήνος και πένθος για την Δέσποινα Μοιραράκη, καθώς πέθανε ο αγαπημένος σύζυγός της, Γιάννης Κοντούλης.

Ο Γιάννης Κοντούλης έδινε σκληρή μάχη με τον καρκίνο, ωστόσο δεν κατάφερε να βγει νικητής και έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Η Δέσποινα Μοιραράκη και ο Γιάννη Κοντούλης ήταν ένα αγαπημένο ζευγάρι. Η επιχειρηματίας μιλούσε σε κάθε ευκαιρία με λόγια αγάπης για τον «ναύαρχο της καρδιάς της».

Μάλιστα το ζευγάρι γιόρτασε την 1η Ιουνίου την επέτειο του γάμου του, καθώς συμπλήρωσε 11 χρόνια έγγαμου βίου.

«1/6/2011 - 1/6/2022. Παναγία μου σε ευχαριστώ για αυτά τα 11 χρόνια ζωής. Happy anniversary», έγραψε στην ανάρτησή της η Δέσποινα Μοιραράκη.

«Τον γνώρισα στην Κρήτη το 2008. Τώρα είναι ναύαρχος στο Πολεμικό Ναυτικό και τότε ήταν αντιπλοίαρχος και κυβερνήτης στη φρεγάτα «Σπέτσαι». Με πλησίασε, με φλέρταρε από την πρώτη στιγμή, του άρεσα ως Δέσποινα και ως γυναίκα. Ήξερε ότι ήμουν η Μοιραράκη, αλλά κατάλαβα ότι δεν με ήθελε για το όνομα μου. Είναι κύριος, είναι μορφωμένος, έχει τεράστιο ήθος. Του είπα εγώ το συγκλονιστικό «Γιάννη, θα με αγαπήσεις πάρα πολύ». Αυτός ο άνθρωπος αγαπάει πάρα πολύ τη Δέσποινα και θαυμάζει υπερβολικά τη Μοιραράκη. Όταν τον γνώρισα, αντιλήφθηκα ότι ένιωθε πως είχε απέναντι του τη Δέσποινα και όχι τη Μοιραράκη. Είναι αλήθεια ότι με πολιόρκησε πάρα πολύ, με διεκδίκησε, του ξεκαθάρισα ότι δεν υπήρχε καμία περίπτωση να παντρευτώ, στενοχωρήθηκε, αλλά μείναμε αμέσως μαζί. Μετά από τρία χρόνια, τον αποδέσμευσα από αυτό που του είχα πει και μου έκανε πρόταση γάμου», είχε πει η Δέσποινα Μοιραράκη σε συνέντευξη της.





Μεγαλώνει το παιδί του πρώτου συζύγου της από άλλον γάμο

Προσφάτως, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχτηκε στο «The 2Night Show» τη Δέσποινα Μοιραράκη, η οποία ήταν ιδαίτερα αποκαλυπτική για την οικογένεια της.

«Έγινα πολύ μικρή μαμά και το πρώτο μου παιδί, τον Γιώργο, τον απέκτησα το 1979 και τον Τάσο μου το 1986. Είμαι μητέρα δύο βιολογικών παιδιών από τον πρώτο μου σύζυγο. Ο πρώτος μου σύζυγος είχε ένα παιδάκι από προηγούμενο γάμο και χώρισε για να παντρευτούμε, τον Γιάννη Μοιραράκη. Είναι μέχρι σήμερα μαζί μου κι έχω μεγαλώσει τρία πανέμορφα αγόρια, τρία καταπληκτικά παιδιά. Τα μεγάλωσα μόνη μου και μετά χώρισα με τον σύζυγο» είπε η Δέσποινα Μοιραράκη.



«Το παιδί του πρώτου μου άντρα το έχω εγώ κι είναι μέχρι σήμερα μαζί μου. Μα έχω πει επανειλημμένως μητέρα δεν είναι μόνο αυτή που γεννά ένα παιδί… Του έδωσα πολλή αγάπη και τρυφερότητα, είμαι πολύ δοτικός άνθρωπος. Μέχρι τώρα είμαστε μαζί με το παιδί, τον πάντρεψα. Μητέρα δεν είναι μόνο αυτή που γεννάει ένα παιδί», πρόσθεσε η Δέσποινα Μοιραράκη.



