Κοινωνία

Γαλάτσι: νεκρή πεζή που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Η φονική παράσυρση, στοίχισε τη ζωή της γυναίκας που κινούταν πεζή.

Ένα ακόμη τροχαίο δυστύχημα, στέρησε τη ζωή σε μία γυναίκα αυτή τη φορά στο Γαλάτσι.

Πιο συγκεκριμένα, στις 22:55 το βράδυ της Πέμπτης, Ι.Χ. αυτοκίνηστο παρέσυρε γυναίκα αγνώστων στοιχείων η οποία ήταν πεζή.

Αποτέλεσμα της παράσυρσης ήταν ο φονικός τραυματισμός της γυναίκας.

