Κοινωνία

Παλαιά Φώκαια: σύγκρουση ταχυπλόων με 16 επιβάτες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας των επιβατών στα δύο ταχύπλοα.

Η σύγκρουση των δύο ταχυπλόων, συνέβη κοντά στην Ανάβυσσο με τις πρώτες πληροφορίες να δείχνουν ότι σε αυτά επέβαιναν ηθοποιοί της ταινίας "Γάμος αλά Ελληνικά 3" που γυρίζονται στην περιοχή.

Από τη σύγκρουση το ένα σκάφος αναποδογύρισε, και οι 8 επιβάτες, έπεσαν στη θάλασσα. Ένας από τους επιβάτες τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε εφημερεύον νοσοκομείο.

Δεν έχουν διευκρινιστεί, ακόμη, οι συνθήκες υπό τις οποίες συγκρούστηκαν τα δυο σκάφη στην Παλαιά Φώκαια.

Σύγκρουση 2 T/Χ σκαφών με συνολικά 16 επιβαίνοντες στη θαλ.περ. Θυμάρι Παλαιάς Φώκαιας με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό ενός εκ των επιβαινοντων. O ανωτέρω μεταφέρεται με ασθενοφόρο όχημα σε εφημερεύον νοσοκομείο ενώ οι υπόλοιποι 15 έχουν εξέλθει καλά στη υγεία τους. — ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ (@HCoastGuard) June 24, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

4η δόση εμβολίου - Παναγιωτακόπουλος: ένα απλό τεστ ανοσίας θα έδειχνε ποιος την χρειάζεται

Γυναικοκτονία στο Κουκάκι: απόπειρα αυτοκτονίας έκανε ο σύζυγος του θύματος

MAD VMA 2022 - Κορομηλά: η βία και οι μπράβοι είναι πρότυπα για τα παιδιά; (βίντεο)