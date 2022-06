Κοινωνία

Γυναικοκτονία στο Κουκάκι: “Ήπια, τσακωθήκαμε και... την σκότωσα”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανατριχίλα προκαλούν οι λεπτομέρειες για το νέο έγκλημα. Τραγική φιγούρα ο γιός του ζευγαριού, που άκουσε από τον πατέρα του στον τηλέφωνο πως είχε δολοφονήσει την 46χρονη. Που και πως εντοπίστηκε ο δράστης.

Νέες λεπτομέρειες που προκαλούν σοκ, έρχονται στο φως της δημοσιότητας, για την νέα γυναικοκτονία, τα ξημερώματα στο Κουκάκι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης είχε έναν καβγά με τη σύζυγό του, στην διάρκεια του οποίου άρπαξε ένα μαχαίρι και την σκότωσε.

Ο δράστης, μάγειρας στο επάγγελμα, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι χτύπησε την σύζυγό του, που εργαζόταν ως καθαρίστρια, αφού εκείνη του ανακοίνωσε ότι θα τον εγκατέλειπε.

«Ήπια κάτι μπύρες το βράδυ, γύρισα σπίτι κι η γυναίκα μου είχε ετοιμάσει βαλίτσες να φύγει… και την χτύπησα…», φέρεται να είπε ο δολοφόνος.

Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, ο δράστης είπε στους αστυνομικούς «Με την Κατερίνα τσακωνόμασταν. Πριν λίγο καιρό έφυγα από το σπίτι και νοίκιασα άλλο διαμέρισμα στην περιοχή. Τις τελευταίες ημέρες προσπαθήσαμε να τα ξαναβρούμε. Επέστρεψα σπίτι χωρίς να ξενοικιάσω το άλλο. Όμως όλα πήγαν στραβά. Είχα βγει νωρίτερα έξω, ήπια και επέστρεψα στο σπίτι. Τσακωθήκαμε για άλλη μια φορά, άρπαξα το μαχαίρι και τη σκότωσα»

Αμέσως μετά τηλεφώνησε στον 24χρονο γιο του, ο οποίος διασκέδαζε με φίλους του και του είπε πως τσακώθηκε με την μητέρα του και ότι πρέπει να γυρίσει στο σπίτι "για να δει".

Ο νεαρός έτρεξε στο σπίτι και βρέθηκε μπροστά στο φρικτό θέαμα, αντικρίζοντας την μητέρα του στο πάτωμα, μέσα σε μια λίμνη αίματος, τυλιγμένη με κουρτίνες.

Ο πατέρας του, είχε φύγει από το σπίτι με το αυτοκίνητο και, όπως είπε ο ίδιος επιχείρησε να αυτοκτονήσει κόβοντας τις φλέβες των χεριών του και στη συνέχεια έπεσε με το αυτοκίνητό του από γέφυρα, στην Παλαιά Φώκαια, στο 59ο χλμ. της Λεωφόρου Αθηνών - Σουνίου.

Εκεί εντοπίστηκε από τις Αρχές και με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, συνοδεία περιπολικού, μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ για να του παρασχεθεί ιατρική φροντίδα.

Ειδήσεις σήμερα:

“Καλημέρα Ελλάδα”: Η Μαίρη Χρονοπούλου έκανε έκπληξη στον Γιώργο Παπαδάκη (βίντεο)

MAD VMA 2022 - Κορομηλά: η βία και οι μπράβοι είναι πρότυπα για τα παιδιά; (βίντεο)

Δέσποινα Μοιραράκη: Πέθανε ο σύζυγός της