Βρέθηκε νεκρός στην πισίνα του σπιτιού του

Απαντήσεις στο θρίλερ με τον νεκρό άνδρα, που βρέθηκε στην πισίνα του σπιτιού του, έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Τραγωδία εκτυλίχθηκε στο Λυκοχωρό Πατρών, με άνδρα που βρέθηκε νεκρός στην πισίνα του σπιτιού του.

Όπως αναφέρουν τοπικά μέσα, πρόκειται για τον Χρήστο Σταυριανό 72 ετών, τον οποίο εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του λίγο πριν τις 7 το πρωί της Πέμπτης, ο γαμπρός του και αμέσως κάλεσε το ΕΚΑΒ.

Στο σημείο έσπευσε Κινητή Μονάδα, ωστόσο παρά τις προσπάθειες ανάνηψής του, ο άνδρας δεν τα κατάφερε.

Κατά πληροφορίες ο 72χρονος υπέστη ηλεκτροπληξία, ενώ εκτελούσε εργασίες καλωδίωσης στο χώρο της πισίνας και κατά το ήμισυ το σώμα του βρισκόταν εκτός αυτής.

