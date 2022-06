Κοινωνία

“Το Πρωινό” - Πισπιρίγκου: το ντοκιμαντέρ και τα σημάδια σε Ίριδα και Μαλένα

Η συζήτηση στο Φεστιβάλ Καννών, ο χρόνος που έγιναν τα σημάδια στα δύο κορίτσια που δολοφονήθηκαν και όσα αποκαλύπτουν για τον χαρακτήρα των γονιών ο τρόπος που μιλούν και γράφουν

Αναμονή εξελίξεων σε ότι αφορά την απόδοση ευθυνών για τους θανάτους της Μαλένας και της Ίριδας επιφέρει η διαβίβαση στα χέρια των εισαγγελέων της δικογραφίας που έχει σχηματίσει από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας.Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αρχίζει να μετρά αντίστροφα ο χρόνος για την ποινική αξιολόγηση από την Εισαγγελία των στοιχείων που έχουν συλλέξει οι διωκτικές αρχές.

Στον φάκελο που διαβίβασαν οι αστυνομικοί περιλαμβάνονται δεκάδες καταθέσεις μαρτύρων που ελήφθησαν το τελευταίο διάστημα και το ιατροδικαστικό πόρισμα των κ. Καρακούκη και Καλόγρηα, το οποίο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο θάνατος των δύο κοριτσιών ήταν ασφυκτικός. Οι εισαγγελείς μελετούν το υλικό της δικογραφίας δίνοντας ιδιαίτερη βάση στο πόρισμα, χωρίς να αποκλείουν τις προηγούμενες ιατροδικαστικές εκθέσεις. Εφόσον διαπιστώσουν ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων από συγκεκριμένα πρόσωπα, θα δοθεί εντολή για να ληφθούν ανωμοτί καταθέσεις, δηλαδή καταθέσεις χωρίς όρκο, που σημαίνει πως οι ερωτώμενοι θα έχουν την ιδιότητα του ύποπτου, από συγκεκριμένα πρόσωπα.

Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό», η ιατροδικαστής Ουρανία Δημακοπούλου αναφέρθηκε στο νέο πόρισμα για τους θανάτους της Μαλένας και της Ίριδας. Ερωτηθείσα σχετικά, εξήγησε πόσο διαφορετικά θα ήταν τα σημάδια εάν εκείνος που έφραξε τους αεραγωγούς των κοριτσιών φορούσε γάντι ή όχι ή αν χρησιμοποίησε κάποιο πανάκι, σημειώνοντας ότι τα σημάδια στα πρόσωπα των δύο κοριτσιών έχουν γίνει ενώ οι άτυχες μικρούλες βρίσκονταν εν ζωή, καθώς θα είχαν διαφορετική μορφή τα σημάδια εάν είχαν προκληθεί αφού τα δύο αγγελούδια είχαν ξεψυχήσει.





Στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε την Παρασκευή και ο Γιώργος Αναστασόπουλος, δημοσιογράφος της εφημερίδας «Πελοπόννησος», αποκαλύπτοντας πως σύμφωνα με τις πληροφορίες του, στο περιθώριο του Φεστιβάλ Καννών υπήρξε συζήτηση ώστε η υπόθεση του θανάτου των τριών κοριτσιών να αποτελέσει το θέμα για ντοκιμαντέρ.





Ακόμη, η εκπομπή φιλοξένησε και την αναλύτρια λόγου Ευγενία Σαρρή η οποία είπε πως από τον λόγο κάποιου μπορούν να αναδειχθούν στοιχεία της προσωπικότητας του.

Όπως είπε, μεταξύ άλλων, η Ρούλα Πισπιρίγκου έχει το «ταλέντο» να αποκρύπτει πληροφορίες ενώ μιλά, ενώ αποφεύγει να εκφράζει τα συναισθήματα της μιλώντας για τα παιδιά της, αναφέροντας πως «γλωσσολογικά, η Ρούλα Πισπιρίγκου δεν είναι μητέρα, καθώς μιλά διαρκώς συναισθηματικά αποστασιοποιημένη από το παιδιά της και δεν χρησιμοποιεί ποτέ κτητικές αντωνυμίες, δεν λέει «το παιδί μου», αλλά «το παιδί».

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Το Πρωινό»:

