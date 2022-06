Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: οι προβλέψεις του τριημέρου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικές προβλέψεις από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, για όλα τα ζώδια.

«Ο Ιούλιος είναι ένας αρκετά περίεργος μήνας, μέσα σε όλα τα καλά που έχουμε τώρα με την Αφροδίτη στους Διδύμους, που θέλει να βγούμε και να διασκεδάσουμε» είπε η Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό», πριν από τις αναλυτικές προβλέψεις της για τα ζώδια.

Όπως σημείωσε η αστρολόγος, «ο Ιούλιος έχει πολλές μέρες που θέλει να προσέξουμε ιδιαίτερα, ήδη πριν μπει, στις 30 Ιουνίου, ο Άρης κάνει ένα δύσκολο τετράγωνο με τον Πλούτωνα. Θα δούμε τότε γενικά ένα γεγονός που θα είναι έντονο. Ο Ιούλιος έχει πολλές ημέρες που πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα, αλλά θα έχει και πολλές καλές ημέρες».

Ακόμη, η Λίτσα Πατέρα σημείωσε ότι «οι πλανήτες όχι μόνο δεν είναι σε «απεργία» αυτόν τον καιρό, αλλά το «έχουν πάρει πάνω τους» τον τελευταίο καιρό και θέλουν να αλλάξουν πολλά πράγματα».

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

