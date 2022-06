Πολιτική

Τσαβούσογλου κατά ΝΑΤΟ για Ελλάδα και Βόρεια Μακεδονία

Γιατί εγκάλεσε τα κράτη - μέλη της συμμαχίας. Τι είπε για την Σουηδία και την Φινλανδία. Έμμεση απειλή με την δήλωση πως «η Τουρκία δεν μπορεί να εγκλωβιστεί στα σύνορα της».

Με επίθεση στην Ελλάδα εξαπέλυσε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου να δικαιολογήσει το «μπλόκο» της Άγκυρας στην ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.

«Εμείς δεν λέμε όπως κάποιες χώρες αλλάξτε το όνομά σας, όπως η Ελλάδα με την Μακεδονία. Όταν η Ελλάδα είχε αυτή την κακομαθημένη συμπεριφορά για 12 χρόνια και εμπόδιζε την ένταξη της Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ, που ήσασταν; Που ήταν τότε η αλληλεγγύη; Δεν είναι νόμιμες οι ανησυχίες της Τουρκίας για την ασφάλειά της;», τόνισε ο Τσαβούσογλου.





Ακόμη, ο κ. Τσαβούσογλου επανέλαβε την άρνηση της χώρας του στο αίτημα ένταξης Φινλανδίας και Σουηδίας, λέγοντας ότι εάν μια χώρα εφαρμόζει σε βάρος της εμπάργκο, δεν μπορεί να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, «είναι τόσο απλό».

«Αν θέλεις να γίνεις σύμμαχος μας την Τουρκία δεν μπορείς να την βλέπεις ως εχθρική χώρα, δεν μπορείς να της εφαρμόζεις εμπάργκο λόγω του αγώνα της εναντίον της τρομοκρατίας. Αν πεις πως θα εφαρμόζω αυτά τότε δεν μπορείς να ενταχθείς στο ΝΑΤΟ είναι τόσο απλό», είπε χαρακτηριστικά.

Δεν μπορούμε να εγκλωβιστούμε στα σύνορά μας

Ακόκη, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, δήλωσε πως η χώρα του δεν μπορεί να εγκλωβιστεί στα σύνορά της γιατί «Έχουμε ευθύνη απέναντι στην ιστορία μας, όπως και για το μέλλον μας. Διότι υπάρχει μια Τουρκία η οποία είναι μεγαλύτερη από την Τουρκία. Μην ξεχνάμε πως υπάρχει μεγαλύτερη Τουρκία από η χώρα μας. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν μπορούμε να εγκλωβιστούμε στα σύνορα μας».

