“Άγριες Μέλισσες”: ο γάμος, το μακελειό και η καυτή αποκάλυψη (εικόνες)

Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική. Οι “Άγριες Μέλισσες” συνεχίζονται με νέα επεισόδια που θα μας καθηλώσουν…

Οι «Άγριες Μέλισσες», η κορυφαία τηλεοπτική σειρά των τελευταίων χρόνων, συνεχίζει να γράφει ιστορία στον ΑΝΤ1, με τον γ’ συγκλονιστικό τους κύκλο, με δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες και κινηματογραφική αισθητική.

Δευτέρα 27 Ιουνίου - Επεισόδιο 137

Η Δρόσω δίνει την πολυπόθητη απάντηση στον Κωνσταντή. Ο Δούκας αντιμετωπίζει την οργή της Πηνελόπης, ενώ η Μυρσίνη βλέπει πως έχασε και την κόρη της. Κι ενώ πλησιάζει η ώρα του γάμου, ο Ακύλας βάζει μπροστά το σχέδιο της απόδρασής του. Ο Πέτρος με τον Ζάχο παρακολουθούν τον Χρήστο και προσπαθούν να αποτρέψουν τα σχέδιά του. Θα τα καταφέρουν;

Τρίτη 28 Ιουνίου - Επεισόδιο 138

Το γλέντι για τον γάμο του Κωνσταντή και της Δρόσως γίνεται σε κλίμα χαράς κι ευτυχίας. Ο Ζάχος με τον Πέτρο προσπαθούν να εμποδίσουν την απόδραση του Ακύλα, ενώ η εκατέρωθεν επίθεση καταλήγει σε μακελειό. Όλοι είναι ανάστατοι με την απόδραση, ενώ η οικογένεια του Ακύλα προσπαθεί να βρει που έχει κρύψει τα λεφτά του. Ο Δούκας, με τη συμβολή του Ζάχου και του Πέτρου, πείθει το Διαφάνι να δεχτεί τη βοήθειά του για να προστατευτούν όλοι από ενδεχόμενη επίθεση του Ακύλα. Η Μυρσίνη θα ανακαλύψει κάτι για το παρελθόν του γιου της, Σέργιου, που θα τη σοκάρει.

Τετάρτη 29 Ιουνίου - Επεισόδιο 139

Ο Ακύλας είναι αποφασισμένος να πάρει πίσω τα λεφτά του και βάζει σε εφαρμογή το σχέδιό του. Η Ελένη δέχεται ένα απρόσμενο δώρο από τον Νικηφόρο και τον Κωνσταντή. Ο Κυριάκος κάνει μια επαγγελματική πρόταση στην έκπληκτη Ουρανία. Ο Σταμάτης εξομολογείται τα αισθήματά του για τη Βιολέτα στον Παναγιώτη, ο οποίος παίρνει μια μεγάλη απόφαση. Η Πηνελόπη ετοιμάζεται να επιστρέψει στο Παρίσι, όταν δέχεται μια αναπάντεχη επίσκεψη.

Πέμπτη 30 Ιουνίου - Επεισόδιο 140

Η είδηση της απαγωγής της Αιμιλίας, απ’ τους άντρες του Ακύλα, πέφτει σαν κεραυνός και σύντομα αποκαλύπτονται στην οικογένεια Μεγαρίτη οι προθέσεις του Ακύλα. Η Αντιγόνη καταθέτει στον εισαγγελέα για την ψευδομαρτυρία της στη δίκη του Δούκα, ανοίγοντας ξανά την υπόθεση. Η Αγορίτσα επιβεβαιώνει όσα έμαθαν η Μυρσίνη και ο Δούκας για το παρελθόν του Σέργιου. Ο Δούκας βρίσκεται ξανά ενώπιον του εισαγγελέα, ενώ η Ζωή κρυφά απ’ όλους παίρνει το ρίσκο ν’ ακολουθήσει τις εντολές του Ακύλα, για να σώσει την Αιμιλία απ’ τα χέρια του…

Το επίσημο PODCAST «Άγριες Μέλισσες», με παρουσιαστή τον ίδιο τον σκηνοθέτη της σειράς, Λευτέρη Χαρίτο, μας ταξιδεύει πίσω από τις κάμερες.

Ακούστε τα ΝΕΑ συγκλονιστικά επεισόδια, πατώντας τα παρακάτω link:

