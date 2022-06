Πολιτισμός

Στάνλεϊ Τζόνσον για Γλυπτά του Παρθενώνα: οι διοικήσεις των δύο Μουσείων συζητούν μεταξύ τους (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πατέρας του βρετανού Πρωθυπουργού, αναφέρθηκε στο Brexit αλλά και στα Γλυπτά του Παρθενώνα.

Ο πατέρας του Βρετανού Πρωθυπουργού, ανακηρύχθηκε επίτιμος δημότης Νοτίου Πηλίου και με αφορμή αυτό, μίλησε στους δημοσιογράφους σχετικά με αυτό, όπως απάντησε και σε ερωτήσεις για το Brexit, τα Γλυπτά του Παρθενώνα και την ελληνοτουρκική κρίση και μάλιστα σε... άπταιστα ελληνικά.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Στάνλεϊ Τζόνσον:

“Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι σήμερα εδώ. Θα ήθελα να συγχαρώ τον καλό μου φίλο Μιχάλη Μιτζικό που με προσκάλεσε τόσο ευγενικά γι’ αυτή την υπέροχη περίσταση. Σήμερα το Νότιο Πήλιο έχει ένα νέο δημοτικό κτίριο, αλλά χαίρομαι που βλέπω ότι έχετε τον ίδιο δήμαρχο. Έρχομαι σε αυτό το μέρος της Ελλάδας για πάνω από 20 χρόνια. Μπορώ να πω ειλικρινά ότι είναι πραγματικά το αγαπημένο μου μέρος σε ολόκληρο τον κόσμο: ο ήλιος, η θάλασσα, η αρχιτεκτονική, η ιστορία, η άγρια ζωή και πάνω από όλα, φυσικά, οι άνθρωποι. Η Ελλάδα είναι η χώρα που βρίσκεται στην καρδιά της Ευρώπης. Πολιτικά μπορεί να βγήκε η Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η Βρετανία θα παραμείνει πάντα μέρος αυτής της μεγάλης ηπείρου. Ως μαθητής σπούδασα την αρχαία Ελλάδα και φυσικά έμαθα τότε για το Πήλιο ως το μέρος που δίδασκαν τον μεγάλο Αχιλλέα οι Κένταυροι. Όποτε πηγαίνω στο Βόλο σκέφτομαι τον Ιάσονα και τους Αργοναύτες. Τώρα έχω την ευκαιρία να ζήσω εδώ και να έχω ένα σπίτι εδώ”.

-Πως νιώθετε που μπορείτε πλέον να κάνετε τις διακοπές σας εδώ χωρίς απαγορεύσεις και περιορισμούς;

Είναι θαυμάσια. Έρχομαι εδώ 20 χρόνια. Είναι το αγαπημένο μέρος, πραγματικά. Η θάλασσα, η αρχιτεκτονική, το περιβάλλον και φυσικά πάνω από όλα οι άνθρωποι.

-Υπάρχει πιθανότητα να επισκεφθεί την περιοχή ο Μπόρις Τζόνσον;

Ναι υπάρχει η πιθανότητα. Στην Ελλάδα μπορεί, ποιος ξέρει;

-Θα ήθελα να σας ρωτήσω για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Πρόκειται για ένα θέμα που μπορεί να λυθεί σε επίπεδο μουσείων ή μεταξύ των κυβερνήσεων;

Νομίζω ότι ήδη οι διοικήσεις των δύο Μουσείων συζητούν μεταξύ τους. Θα περιμένουμε να δούμε το αποτέλεσμα αυτών των συζητήσεων.

Τέλος, κληθείς να σχολιάσει την αντιπαράθεση μεταξύ Ελλάδας – Τουρκίας και τη στάση της Ε.Ε, απάντησε ότι αυτό είναι ένα θέμα που θα πρέπει να συζητήσουν και να τα βρουν μεταξύ τους οι Έλληνες και οι Τούρκοι.

Πηγή: gegonota.news

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία στο Κουκάκι: “Ήπια, τσακωθήκαμε και... την σκότωσα”

“Καλημέρα Ελλάδα”: Η Μαίρη Χρονοπούλου έκανε έκπληξη στον Γιώργο Παπαδάκη (βίντεο)

Δέσποινα Μοιραράκη: Πέθανε ο σύζυγός της