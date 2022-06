Αθλητικά

Wimbledon: Η κλήρωση για Σάκκαρη και Τσιτσιπά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Σάκκαρη απέφυγε το μονοπάτι στο οποίο βρίσκεται η Σφιόντεκ, ενώ ο Τσιτσιπάς κληρώθηκε στην πλευρά του Ναδάλ. Οι πρώτοι τους αντίπαλοι.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι Νο 4 στο κυρίως ταμπλό του ανδρών και η Μαρία Σάκκαρη Νο 5 σε αυτό των γυναικών στο τουρνουά του Γουίμπλεντον. Η σημερινή κλήρωση του φημισμένου τουρνουά του Λονδίνου ανέδειξε την πρώτη αντίπαλο της Σάκκαρη, η οποία θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της κόντρα στην προερχόμενη από τα προκριματικά, Τζόι Χάιβς, ενώ εφόσον επιβεβαιώσει τα προγνωστικά θα αντιμετωπίσει στον 2ο γύρο μια εκ των Ντάρια Σαβίλ και Βικτόρια Σόμοβα.

Στον 3ο γύρο η Ελληνίδα πρωταθλήτρια διασταυρώνεται με την Σοράνα Κιρστέα και στον 4ο γύρο με τη Γελένα Οσταπένκο. H Σάκκαρη απέφυγε την Νο 1 του κόσμου και πιο φορμαρισμένη τενίστρια αυτή την περίοδο, Ίγκα Σφιόντεκ. Από την πλευρά του ο Τσιτσιπάς κληρώθηκε στην πλευρά του του Ράφα Ναδάλ, με τον οποίο διασταυρώνεται στα ημιτελικά, ενώ ένα γύρο νωρίτερα συναντά τον Ματέο Μπερετίνι.

Στον 1ο γύρο ο Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Ελβετό, Αλεξάντερ Ρίτσαρντ, στον 2ο γύρο έναν εκ των Ρομπέρτο Καρμπάλες Μπαένα και Τζόρνταν Τόμπσον, ενώ στον 3ο γύρο είναι πιθανό να αντιμετωπίσει τον Νικ Κύργιο, σ' ένα πολύ δύσκολο ματς, αν επιβεβαιωθεί.

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία στο Κουκάκι: “Ήπια, τσακωθήκαμε και... την σκότωσα”

Κακοποίηση ζώου - Κομοτηνή: Νεαρός πετάει στον αέρα και κλωτσάει γατάκι (βίντεο)

Γιαννιτσά - “romance scam”: έκανε τη στρατιωτικό και απέσπασε μεγάλο χρηματικό ποσό