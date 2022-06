Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ – ΝΔ: Σκληρή κόντρα για τα δάνεια πολιτικών

Με φόντο τα πόθεν έσχες των πολιτικών προσώπων, ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά το «πάγωμα» των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας. Για ακραίο λαϊκισμό κάνει λόγο η ΝΔ.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Νάσος Ηλιόπουλος, σε δήλωση του αναφέρει ότι, «Την ώρα που ο κ. Μητσοτάκης και οι υπουργοί του σπάνε όλα τα ρεκόρ με 12,7 εκατ. ευρώ χρέη σε τράπεζες, βγήκε στο σφυρί η πρώτη κατοικία της χαμηλοσυνταξιούχου δημοσιογράφου Ιωάννας Κολοβού, για χρέη 15.000 ευρώ στην Εθνική Τράπεζα».

«Για τον κ. Μητσοτάκη και τους υπουργούς του χαριστικές ρυθμίσεις των δανείων τους, για τους πολίτες που μέσα στο σαρωτικό κύμα ακρίβειας αδυνατούν να ανταπεξέλθουν, πλειστηριασμοί και “ελεύθερη αγορά”. Είναι αυτονόητο πως ο πλειστηριασμός πρώτης κατοικίας πρέπει να παγώσει», υπογραμμίζει στη συνέχεια ο κ. Ηλιόπουλος και προσθέτει.

«Όπως επίσης αυτονόητο είναι πως περιμένουμε τους βουλευτές, υπουργούς της ΝΔ και τον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη με τα 1,3 εκατ. χρέη, να ψηφίσουν την τροπολογία που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, προκειμένου στα πόθεν έσχες να υποχρεούνται όλοι να δηλώνουν όχι μόνο το ύψος των δανείων τους αλλά και τα έγγραφα των ρυθμίσεών τους. Για να δούμε εάν είναι όλοι ίσοι απέναντι στο νόμο και τις τράπεζες».

Άμεση ήταν η απάντηση από το γραφείο Τύπου της ΝΔ, όπου σε ανακοίνωση της αναφέρει ότι, «Αδυνατώντας να αντιπαρατεθεί πολιτικά, ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να πορεύεται στον γνώριμό του δρόμο της χυδαιότητας. Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και κυβερνητικά στελέχη πράγματι έχουν δάνεια από τράπεζες, τα οποία δηλώνουν στο “Πόθεν Έσχες”.

Όπως ακριβώς δάνεια από τράπεζες έχουν και αρκετοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και πολλοί Έλληνες. Ούτε μεμπτό είναι, ούτε παράνομο. Το γεγονός ότι το αναγάγει σε αντιπολιτευτικό θέμα ο ΣΥΡΙΖΑ, συνδέοντάς το μάλιστα με ένα συγκεκριμένο ζήτημα, που έχει όντως κοινωνική διάσταση, είναι άλλη μια απόδειξη του ακραίου λαϊκισμού του. Όταν μιλάμε για τοξικό κλίμα από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αυτό ακριβώς εννοούμε».

Σχολιάζοντας την απάντηση της ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ επανήλθε, αναφέροντας σε δελτίο Τύπου, ότι «Με την ανακοίνωσή της η ΝΔ των 350 εκατ. ευρώ δανεικών και αγύριστων παραδέχεται ένα πράγμα: Λέει ότι δεν θέλει να αποκαλύπτονται οι ρυθμίσεις των δανείων 13 εκατ. των υπουργών της, γιατί είναι “λαϊκισμός” και “τοξικότητα”. Δεν θέλει δηλαδή οι πολίτες και ενδεχομένως απλοί δανειολήπτες να γνωρίζουν πώς αποπληρώνουν τα χρέη τους αυτοί που τους κυβερνούν.

Και όσο για τις υπεκφυγές: Προφανώς και πολλοί βουλευτές όλων των κομμάτων έχουν δάνεια. Προφανώς και δεν είναι ούτε μεμπτό ούτε παράνομο. Ωστόσο, όπως φαίνεται, μόνο αυτοί της ΝΔ αρνούνται να δημοσιεύσουν πώς ρυθμίζονται και πώς εξυπηρετούνται αυτά τα δάνεια, την ώρα που πολίτες χάνουν τα σπίτια τους από πλειστηριασμούς».

