Πολιτική

Μητσοτάκης: Δεν θα παίξουμε το παιχνίδι της ρητορικής έντασης που επιδιώκει η Τουρκία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρωθυπουργός απέκλεισε κατηγορηματικά τόσο το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, όσο και τα σενάρια για ανασχηματισμό.

«Το ευρωπαϊκό συμβούλιο είχε ως πιο σημαντικό αποτέλεσμα την ομόφωνη απόφαση να δοθεί καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας σε Ουκρανία και Μολδαβία και με προοπτική στην Γεωργία και την Βοσνία. Στέλνει το μήνυμα πως η θέση της Ουκρανία είναι στην Ευρώπη εφόσον βεβαίως υλοποιήσει τα προαπαιτούμενα. Είναι σημαντικό το μήνυμα της Ευρώπης χωρίς να νοθεύσει την περιπλοκότητα της ενταξιακής διαδικασίας», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκινώντας την τοποθέτησή του στην συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε μετά τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.

«Επανέλαβα, την πάγια θέση της χώρας πως τα δυτικά Βαλκάνια έχουν θέση στην Ευρώπη, αλλά και οι χώρες αυτές να προχωρήσουν γρηγορότερα σε αυτήν την κατεύθυνση» συνέχισε ο πρωθυπουργός, ενώ για τα ελληνοτουρκικά τόνισε, «Επαναλαμβάνω ότι καλυπτόμαστε απόλυτα από τα συμπεράσματα που υιοθετήθηκαν ομόφωνα και τα οποία εκφράζουν την ανησυχία τους για τις προκλήσεις της Τουρκίας. Την καλούν επίσης να σεβαστεί κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα όλων των κρατών μελών και να αποκλιμακώσει την ένταση, που καλλιεργεί στην Ανατολική Μεσόγειο ώστε να προαχθεί στην ευρύτερη περιοχή η ειρήνη και η σταθερότητα».

Στα της οικονομίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε πως «η Κομισιόν καλείται έως το τέλος του καλοκαιριού να ολοκληρώσει τις προτάσεις για την αποσύνδεση της τιμής του φυσικού αερίου από το ηλεκτρικό ρεύμα», ωστόσο συμπλήρωσε με νόημα ότι «Στο μεταξύ βεβαίως η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις στο μέτρο των δημοσιονομικών μας δυνατοτήτων».

Πρόωρες εκλογές

«Έχω εξαντλήσει το θέμα για τις πρόωρες εκλογές, δεν έχω να προσθέσω τίποτε» απάντησε ο πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στις Βρυξέλλες, σε ερώτηση αν η "εκλογολογία" όλο το τελευταίο διάστημα έχει οδηγήσει τους υπουργούς της κυβέρνησης «να κατεβάσουν τα μολύβια».

«Η κυβέρνηση συνεχίζει κανονικά την δουλειά της, κανείς υπουργός δεν έχει κατεβάσει τα μολύβια. Καταλαβαίνω πως είναι πολύ δύσκολο να σας πείσω ότι δεν θα γίνουν εκλογές και ανασχηματισμός μιας και συνέχεια αυτά με ρωτάτε» συμπλήρωσε στην απάντησή του ο πρωθυπουργός.

Ελληνοτουρκικά

«Προτιμώ να βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο. Τα μηνύματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι σαφή. Υπάρχουν για την Τουρκία δύο δρόμοι: ο ένας είναι αυτός της αποκλιμάκωσης και του παραγωγικού διαλόγου και ο άλλος της κλιμάκωσης, που είναι βέβαιο πως οδηγεί την Τουρκία σε περαιτέρω απομάκρυνση από την ευρωπαϊκή οικογένεια και κρατά ανοιχτή τη λήψη περαιτέρω μέτρων κατά της Τουρκίας» ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ερώτηση για την στάση της Τουρκίας, κατά τη συνέντευξη Τύπου, που παρεχώρησε μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες.

«Η Τουρκία πρέπει να σταματήσει την ακραία επιθετική ρητορική αμφισβήτησης της ελληνικής κυριαρχίας, ούτως ή άλλως η Ελλάδα έχει απαντήσει τεκμηριωμένα και σε κάθε πρόκληση. Πάντα θα καλώ την Τουρκία σε έναν καλόπιστο διάλογο, ωστόσο είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε την κυριαρχία μας με αποφασιστικότητα. Δεν πρόκειται να παίξουμε το παιχνίδι της ρητορικής έντασης, που έχει ως στόχο το εσωτερικό ακροατήριο» συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός για το ίδιο θέμα.

Σε ερώτηση που του έγινε, αν είναι ανοιχτός σε μια συνάντηση με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν στην Μαδρίτη, κατά τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, αλλά και τι θα κάνει αν η Τουρκία θέσει θέμα με την αποστρατικοποίηση των ελληνικών νησιών, ο πρωθυπουργός απάντησε πως «Δεν είμαι εγώ αυτός που έχει κόψει τους διαύλους επικοινωνίας με τον κ. Ερντογάν. Συνεχίζω να πιστεύω πως θα πρέπει να συναντιόμαστε και να συζητάμε. Ως προς την Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ είναι διαφορετική η ατζέντα και να είστε βέβαιοι πως εάν η Αθήνα προκληθεί θα απαντήσει με τον πλέον αυστηρό τρόπο και θα δοθούν οι κατάλληλες απαντήσεις».

Πλαφόν στη χονδρική του φυσικού αερίου

«Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να κάνει στοχευμένες παρεμβάσεις κατά της ενεργειακής ακρίβειας» είπε απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στις Βρυξέλλες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συμπληρώνοντας πως «τα οριζόντια μέτρα φαίνεται πως δεν αποδίδουν, όπως σημείωσε και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ. Συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τη πρόταση μας για πλαφόν στην χονδρική τιμή του φυσικού αερίου, και επιμένουμε για την αποσύνδεση της τιμής του φυσικού αερίου από το ηλεκτρικό ρεύμα».

Ολοκληρώνοντας τη απάντησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε, «Θέλω να είμαι σαφής: εσχάτως παρατηρείται μία αποκλιμάκωση στην τιμή του πετρελαίου και αυτή πρέπει να φθάσει στην αντλία. Και είμαστε σε θέση να κάνουν ελέγχους, που θα το διασφαλίσουν αυτό».

Ολόκληρη η εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, οι ερωτήσεις των δημοσιογράφων και οι απαντήσεις που δόθηκαν

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία στο Κουκάκι: “Ήπια, τσακωθήκαμε και... την σκότωσα”

Κακοποίηση ζώου - Κομοτηνή: Νεαρός πετάει στον αέρα και κλωτσάει γατάκι (βίντεο)

Γιαννιτσά - “romance scam”: έκανε τη στρατιωτικό και απέσπασε μεγάλο χρηματικό ποσό