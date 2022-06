Κόσμος

Χρυσούλα Ζαχαροπούλου: Η Γαλλίδα πρωθυπουργός πήρε θέση για τις καταγγελίες βιασμού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

H Ελιζαμπέτ Μπορν είπε ότι «οι καταγγελίες κατατέθηκαν, η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της»

Θέση για τις καταγγελίες βιασμού κατά της υφυπουργού Χρυσούλας Ζαχαροπούλου πήρε η Γαλλίδα πρωθυπουργός Ελιζαμπέτ Μπορν.

H υπόθεση Ζαχαροπούλου προσφέρεται για να γίνει η πολύ σημαντική συζήτηση για το θέμα της συναίνεσης του ασθενή στις ιατρικές του εξετάσεις, δήλωσε η πρωθυπουργός της Γαλλίας, ερωτηθείσα κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης για τις καταγγελίες ασθενών της Ελληνογαλλίδας υφυπουργού και γυναικολόγου ότι το 2016, οπότε η τελευταία ασκούσε την ιατρική στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Τενόν του Παρισιού, τις υπέβαλε σε εξαιρετικά επώδυνες, όπως καταγγέλουν, εξετάσεις σχετικές με την πάθηση της ενδομητρίωσης.

Αναφερόμενη γενικότερα στις καταγγελίες για «βιασμούς» με τις οποίες βρίσκονται τον τελευταίο καιρό μέλη της κυβέρνησης της, η Γαλλίδα πρωθυπουργός είπε ότι «οι καταγγελίες κατατέθηκαν, η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της», σημειώνοντας ταυτόχρονα πως όταν είσαι στην πολιτική είσαι «αναγκαστικά πολύ εκτεθειμένος».

Ως προς τα μείζονα ζητήματα της γαλλικής πολιτικής ζωής η Μπορν είπε πως δεν αντιλαμβάνεται τους χαρακτηρισμούς της αντιπολίτευσης ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε «αναστολή», ότι είναι «υπηρεσιακή», «ανύπαρκτη» και ότι έχει «σύμβαση ορισμένου χρόνου».

Σε ερώτηση σχετική με το αν και κατά πόσο θα μπορέσει να κυβερνήσει χωρίς να έχει την απόλυτη πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση, η Γαλλίδα πρωθυπουργός απάντησε ότι «θα πρέπει να ακούσουμε ο ένας τις προτάσεις του άλλου για να χτίσουμε την πλειοψηφία …Ψάχνουμε πώς θα μπορέσουμε να βρούμε πλειοψηφία, πλειοψηφίες». Ερωτηθείσα για τη θέση του προεδρικού συνασπισμού στην Εθνοσυνέλευση έναντι των τροπολογιών και νομοσχεδίων που θα προτείνει η αντιπολίτευση, συμπεριλαμβανομένης της ακροδεξιάς «Εθνικής Συσπείρωσης» της Μαριν Λεπέν η Μπορν σχολίασε: «Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τροπολογίες βασιζόμενοι στο ποιος τις καταθέτει». Αναφορικά με μια πιο προνομιακή σχέση με τους Ρεπουμπλικάνους, η Μπορν αναγνώρισε ότι η κυβέρνηση «θα συνεργαστεί φυσικά με τους Ρεπουμπλικάνους που έχουν μια μεγάλη ομάδα».

Ερωτηθείσα για το κατά πόσο, προκειμένου να επιτευχθούν συμφωνίες και να προωθηθούν ορισμένα ζητήματα, είναι έτοιμη η προεδρική πλειοψηφία να κάνει παραχωρήσεις, ιδίως όσον αφορά τις συντάξεις, η Γαλλίδα πρωθυπουργός ήταν ασαφής λέγοντας ότι «Είναι μέρος των συζητήσεων… Πρέπει να χρηματοδοτήσουμε ένα κοινωνικό μοντέλο…Πρέπει να βάλουμε τις επιλογές στο τραπέζι…Νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε πλειοψηφίες με τα δημοκρατικά κόμματα», χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει αν σε αυτά περιλαμβάνει την αριστερή Λαϊκή Ένωση του Ζαν Λικ Μελανσόν ή και το κόμμα της Λεπέν.

Ειδήσεις σήμερα:

Wiblendon: Η κλήρωση για Σάκκαρη και Τσιτσιπά

Γυναικοκτονία στο Κουκάκι: “Ήπια, τσακωθήκαμε και... την σκότωσα”

“Καλημέρα Ελλάδα”: Η Μαίρη Χρονοπούλου έκανε έκπληξη στον Γιώργο Παπαδάκη (βίντεο)