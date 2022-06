Οικονομία

ΝΟΤΑΜ: Παρατείνονται οι απαγορεύσεις ρωσικών και λευκορωσικών πτήσεων στον ελληνικό εναέριο χώρο

Οι νέες παρατάσεις των αεροπορικών οδηγιών θα ισχύουν έως τις 22 Σεπτεμβρίου 2022.



Παρατείνονται έως τις 22 Σεπτεμβρίου 2022 οι αεροπορικές οδηγίες για απαγορεύσεις πτήσεων αεροσκαφών της Ρωσίας και της Λευκορωσίας στον Εθνικό Εναέριο Χώρο της Ελλάδας, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Ειδικότερα, με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, παραμένουν σε ισχύ οι αεροπορικές οδηγίες για την απαγόρευση πτήσεων αεροσκαφών της Ρωσίας και της Λευκορωσίας στον Εθνικό Εναέριο Χώρο της Ελλάδας.

Επίσης, σε ισχύ παραμένουν και οι αεροπορικές οδηγίες σχετικά με το κλείσιμο του εναέριου χώρου της Ουκρανίας και της απαγόρευσης διελεύσεων των πολιτικών αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της Μολδαβίας και της Λευκορωσίας λόγω της υψηλής επικινδυνότητας που υπάρχει στις συγκεκριμένες περιοχές, συνέπεια του πολέμου στην Ουκρανία. Οι νέες παρατάσεις των αεροπορικών οδηγιών θα ισχύουν έως τις 22 Σεπτεμβρίου 2022.

