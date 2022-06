Κόσμος

ΗΠΑ: Απαγορεύονται οι αμβλώσεις μετά από μισό αιώνα!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε μια απόφαση που σοκάρει και αναμένεται να προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων προχώρησε το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ

Σε μια απόφαση που σοκάρει και αναμένεται να προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ανέτρεψε την Παρασκευή την ιστορική συνταγματική απόφαση Roe εναντίον Wade, κρίνοντας ότι δεν υπάρχει πλέον ομοσπονδιακό συνταγματικό δικαίωμα για άμβλωση.

Πρόκειται για την πιο σημαντική απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου εδώ και δεκαετίες, η οποία θα αλλάξει το τοπίο όσον αφορά την υγεία εκατομμυρίων γυναικών στην Αμερική.

Στο εξής, το δικαίωμα στις αμβλώσεις θα καθορίζονται από τις πολιτείες, εκτός εάν το Κογκρέσο αποφασίσει διαφορετικά. Ήδη, σχεδόν οι μισές πολιτείες έχουν ψηφίσει, ή θα ψηφίσουν νόμους που απαγορεύουν τις αμβλώσεις, ενώ άλλες έχουν θεσπίσει αυστηρά μέτρα που περιορίζουν τη διαδικασία.

Σημειώνεται ότι με την απόφαση Roe εναντίον Wade του 1973 η τότε σύνθεση του Ανωτάτου Δικαστηρίου αποφάνθηκε ότι το Σύνταγμα των ΗΠΑ προστατεύει την ελευθερία μιας εγκύου γυναίκας να επιλέξει να κάνει άμβλωση.

Εξηγώντας την άποψη της σημερινής πλειοψηφίας του Ανώτατου Δικαστηρίου, ο δικαστής Σάμιουελ Αλίτο υποστήριξε ότι "το σκεπτικό (για την απόφαση του 1973) ήταν εξαιρετικά αδύναμο, και η απόφαση είχε καταστροφικές συνέπειες. Και αντί να επιφέρει μια εθνική διευθέτηση στο ζήτημα των αμβλώσεων, πυροδότησε τη συζήτηση και έχει βαθύνει τον διχασμό".

Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένονται δηλώσεις του Τζο Μπάιντεν.

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία στο Κουκάκι: “Ήπια, τσακωθήκαμε και... την σκότωσα”

“Καλημέρα Ελλάδα”: Η Μαίρη Χρονοπούλου έκανε έκπληξη στον Γιώργο Παπαδάκη (βίντεο)

Δέσποινα Μοιραράκη: Πέθανε ο σύζυγός της