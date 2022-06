Κοινωνία

Παραλιακή: Σαφάρι ελέγχων για κόντρες και επικίνδυνη οδήγηση

Δεκάδες παραβάσεις, αφαιρέσεις πινακίδων και άδειων κυκλοφορίας, αλλά και δυο συλλήψεις σε εκατοντάδες ελέγχους την Πέμπτη.

Σε 85 ανήλθαν οι παραβάσεις, εκ των οποίων οι 4 σε βαθμό πλημμελήματος, που βεβαιώθηκαν από την Τροχαία Αττικής σε 241 ελέγχους οι οποίοι διενεργήθηκαν αργά το βράδυ της Πέμπτης, κατά μήκος του οδικού άξονα της παραλιακής (Λ. Ποσειδώνος - ΕΟ Αθηνών-Σουνίου), με σκοπό την αντιμετώπιση των αυτοσχέδιων αγώνων, καθώς και άλλων επικίνδυνων παραβάσεων που οδηγούν σε τροχαία ατυχήματα, διαταράσσουν την ασφάλεια των συγκοινωνιών και την ομαλή και ασφαλή κίνηση των πολιτών.

Πιο αναλυτικά, οι παραβάσεις που βεβαιώθηκαν ήταν:

Μη χρήση κράνους: 35

Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη: 5

Πραγματοποίηση επικίνδυνων ελιγμών: 4

Πραγματοποίηση αυτοσχέδιων αγώνων ταχύτητας: 2

Αντικανονική χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση: 1

Μη χρήση ζώνης ασφαλείας: 1

Ανασφάλιστο όχημα: 2

Στέρηση της προβλεπόμενης άδειας ικανότητας οδήγησης: 4

Μη εφοδιασμός με αποτελεσματικό σιγαστήρα: 5

Μη εφοδιασμός με ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου: 2

Μη εφοδιασμός με καθρέπτες: 4

Μη τοποθετημένη/δυσδιάκριτη κρατική πινακίδα: 5

Μη προβλεπόμενοι υαλοπίνακες (φιμέ): 2

Λοιπές παραβάσεις: 13

Επιπρόσθετα, αφαιρέθηκαν 33 ζεύγη πινακίδων και 16 μονές πινακίδες κυκλοφορίας και ισάριθμες άδειες κυκλοφορίας και 45 άδειες ικανότητας οδήγησης. Ακινητοποιήθηκαν 4 οχήματα και μεταφέρθηκαν με γερανό τα 2 εξ αυτών.

Ακόμη, συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, 2 οδηγοί, διότι έκαναν συνεχείς και επικίνδυνους ελιγμούς, προκαλώντας τρόμο και ανησυχία στους υπόλοιπους οδηγούς και κίνδυνο πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος.

Συγκεκριμένα, ο ένας εξ αυτών, που οδηγούσε ένα αυτοκίνητο υψηλών επιδόσεων, δεν σταμάτησε σε σήμα που του έκαναν οι αστυνομικοί στο ύψος του 30,5 χιλιομέτρου της Αθηνών-Σουνίου (RIBAS) και ανέπτυξε ταχύτητα, κάνοντας αναστροφή και κινούμενος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, διαταράσσοντας με αυτό τον τρόπο την ασφάλεια των συγκοινωνιών.

Ο άλλος, που οδηγούσε μια δίκυκλη μοτοσυκλέτα υψηλού κυβισμού, και ενώ κινούταν στην Λ. Ποσειδώνος, ρεύμα προς Γλυφάδα, επίσης δεν συμμορφώθηκε σε σήμα των αστυνομικών αλλά ανέπτυξε ταχύτητα, προβαίνοντας σε επικίνδυνους ελιγμούς και παραβιάζοντας κατ' επανάληψη κόκκινα φανάρια.

Τα εμπλεκόμενα οχήματα κατασχέθηκαν και οι συλληφθέντες με τις σε βάρος τους σχηματισθείσες δικογραφίες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

Στους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν, συμμετείχαν αστυνομικοί των Τμημάτων Τροχαίας Καλλιθέας και Α΄ Νοτιοανατολικής Αττικής, με τη συνδρομή Αστυνομικών των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Όπως τονίζει στην σχετική ανακοίνωση της η ΕΛΑΣ οι έλεγχοι θα συνεχισθούν με την ίδια ένταση και θα διενεργηθούν και σε άλλες περιοχές της Αττικής, που παρουσιάζουν αυξημένη και επικίνδυνη παραβατικότητα.

