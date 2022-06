Υγεία - Περιβάλλον

Συνέδριο του SNF Nostos Health - Ράπτη: Η πανδημία ανέδειξε τα κενά στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

H Υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη αναφέρθηκε σε όλες τις καινοτομίες στον τομέα της ψυχικής υγείας.

H Υφυπουργός Υγείας Ζωής Ράπτη μίλησε στο Συνέδριο του SNF Nostos Health και αναφέρθηκε σε όλες τις καινοτομίες στον τομέα της ψυχικής υγείας.

Η Ομιλία της Υφυπουργού Υγείας Ζωής Ράπτη



"Κυρίες και κύριοι,

Με ιδιαίτερη χαρά παρευρίσκομαι σε αυτή την εκδήλωση του ΙΣΝ Νόστος που φέρνει στο επίκεντρο το ύψιστης σημασίας αγαθό της υγείας.

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, στο Υπουργείο Υγείας, έχουμε δημιουργήσει μια ισχυρή συνεργασία με το ΙΣΝ και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Δρακόπουλο για τη συνεχή υποστήριξή του στους τομείς της υγείας και της ψυχικής υγείας.

Υπό την ομπρέλα της Πρωτοβουλίας Υγείας του ΙΣΝ, το ΙΣΝ συνέβαλε στην ενίσχυση των νοσοκομείων μας με υποδομές, εξοπλισμό, με προγράμματα και έγκριση χορήγησης υποτροφιών σε επαγγελματίες υγείας.

Παράλληλα, αναγνωρίζοντας τη σημασία της ψυχικής υγείας και τον αντίκτυπο της πανδημίας στα παιδιά και τους νέους μας ειδικότερα, αναπτύξαμε ένα πρόγραμμα για την προαγωγή της ψυχικής υγείας των παιδιών και των εφήβων, με την υποστήριξη του ΙΣΝ και σε συνεργασία με το CMI (Child Mind Institute).

Θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον Πρόεδρο του CMI, Dr. Koplewicz, ο οποίος βρίσκεται σήμερα εδώ, για τη συμβολή και την αφοσίωσή του στην υποστήριξη των παιδιών, των εφήβων και των οικογενειών τους που αγωνίζονται με προβλήματα ψυχικής υγείας και μαθησιακές διαταραχές, παρέχοντάς τους τη βοήθεια που χρειάζονται.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μου στη Νέα Υόρκη τον Δεκέμβριο του 2021, είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ την έδρα του Child Mind Institute, να συναντηθώ και να συνεργαστώ με τον Πρόεδρό του, Dr. Koplewicz.



Ο ίδιος και η ομάδα του είχαν την καλοσύνη να μας παρουσιάσουν τα εργαλεία και τις εφαρμογές που έχουν αναπτύξει για την πρόληψη, την ψυχοκοινωνική θεραπεία και την παρακολούθηση της προόδου των παιδιών και των εφήβων που υποστηρίζουν.

Από την αρχή της πανδημίας, ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης δημιούργησε ειδικό χαρτοφυλάκιο για την ψυχική υγεία και την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των πολιτών της χώρας μας. Άμεσα συνειδητοποιήσαμε όλοι, την ανάγκη ανάπτυξης νέων, σύγχρονων υπηρεσιών στην Κοινότητα για τον γενικό πληθυσμό και ιδιαίτερα για τα παιδιά και τους εφήβους μας.

Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιούμε το προαναφερθέν πενταετές επιστημονικό πρόγραμμα για την προαγωγή της Ψυχικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου στην Ελλάδα.

Με γνώμονα την πεποίθηση ότι κάθε παιδί στην Ελλάδα πρέπει να έχει πρόσβαση σε τεκμηριωμένες διαγνωστικές αξιολογήσεις και θεραπεία, το παρόν μοντέλο εστιάζει στη δυνατότητα μεταρρύθμισης του προτύπου περίθαλψης για τα παιδιά και τους εφήβους σε ολόκληρη τη χώρα.

Το πρόγραμμα τριών επιπέδων αποτελείται από τους ακόλουθους πυλώνες:

Κατάρτιση και εκπαίδευση στις βασικές και προηγμένες αρχές της συμπεριφορικής υγείας των νέων,

Δημιουργία Εθνικού Δικτύου Παραπομπής για την Ψυχική Υγεία του Παιδιού σε όλη τη χώρα, σε συνεργασία με τα Γενικά Νοσοκομεία Αλεξανδρούπολης, Ιωαννίνων, Παίδων Αγίας Σοφίας και ΠΑΓΝΗ (Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης

Ανάπτυξη της τηλε-ψυχιατρικής και των διαδικτυακών κλινικών εργαλείων

Παράλληλα με αυτό το καινοτόμο πρόγραμμα, μέσω της δημιουργίας ενός ψηφιακού χάρτη που αναπτύξαμε, διαπιστώσαμε ότι οι εγκαταστάσεις που κυρίως λείπουν από τη χώρα μας, είναι αυτές για την Πρόληψη, ειδικά για τους νέους.

Για το σκοπό αυτό, το 2020, νομοθετήσαμε τις Μονάδες Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση, ένα καινοτόμο μοντέλο για την υποστήριξη των παιδιών μας στην Κοινότητα.

Υπολογίζεται ότι, κάθε χρόνο, περίπου 3.000 παιδιά βιώνουν το πρώτο τους ψυχωτικό επεισόδιο.

Με την κατάλληλη και έγκαιρη παρέμβαση, έχουν καλύτερες πιθανότητες θεραπείας και αποκατάστασης.

Οι μονάδες αυτές θα λειτουργούν με τη χρηματοδότηση του Ταμείου Επανένταξης.

Θα αναπτύξουμε 10 τέτοιες μονάδες σε όλη την Ελλάδα.

Η πανδημία ανέδειξε τα κενά όσον αφορά την προσβασιμότητα των πολιτών στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας.

Για το λόγο αυτό, από τα πρώτα στάδια της πανδημίας, με την υποστήριξη του ΙΣΝ, λειτουργήσαμε την Εθνική Γραμμή Βοήθειας 10306 για την Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη του γενικού πληθυσμού που παρέχει δωρεάν υπηρεσίες με ανωνυμία.

Η Γραμμή έχει δεχθεί μέχρι σήμερα, πάνω από 400.000 κλήσεις από πολίτες και υγειονομικό προσωπικό για την υποστήριξη τους σε θέματα στρες, άγχους, φόβου, κατάθλιψης και οικογενειακής βίας.

Παράλληλα, συνειδητοποιήσαμε την ανάγκη για ψηφιακά εργαλεία και δημιουργούμε ένα Δίκτυο Τηλεψυχιατρικής σε όλη τη χώρα, ξεκινώντας από το Καστελόριζο και τη Σύμη και συνεχίζοντας στη Χάλκη και σε άλλα απομακρυσμένα νησιά.

Στόχος μας είναι να καλύψουμε τις ανάγκες κάθε πολίτη ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες ορεινές περιοχές και νησιά.

Στην ίδια κατεύθυνση, αναπτύσσουμε δίκτυο κινητών μονάδων, κυρίως στα νησιά.

Οι κινητές μονάδες αποδείχθηκαν πολύ αποτελεσματικές, διότι παρείχαν άμεσες υπηρεσίες στα θύματα των πυρκαγιών και των σεισμών που υπέστη η Ελλάδα πέρυσι.

Θα ήθελα και πάλι να συγχαρώ το ΙΣΝ για την προσφορά του στην υποστήριξη των συμπολιτών μας στα νησιά της χώρας σε θέματα παροχής ιατρικών υπηρεσιών μέσα από τις Κινητές Μονάδες, και ευελπιστώ στην περαιτέρω συνεργασία μας για την ενίσχυση του δικτύου των Κινητών Μονάδων και με υπηρεσίες ψυχικής υγείας.

Η πανδημία μας δίδαξε ότι για να επιτύχουμε τα οράματά μας, πρέπει να οικοδομήσουμε ισχυρές συνέργειες και συνεργασίες στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα και σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.

Πρέπει να στηρίξουμε με κάθε δυνατό τρόπο και να προωθήσουμε την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών και, να αναπτύξουμε πολιτικές και δομές για ισχυρά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης.

Πρέπει επίσης να αξιοποιήσουμε τις ιδιωτικές δωρεές, όπως αυτές που προσφέρει γενναιόδωρα το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Και για το λόγο αυτό, ευχαριστούμε θερμά τον κ. Δρακόπουλο για ακόμη μια φορά.

Ο κύριος στόχος μας είναι να εργαστούμε παράλληλα για τη δημιουργία ανθρωποκεντρικών, ποιοτικών και απαλλαγμένων από το στίγμα συστημάτων ψυχικής υγείας, τα οποία θα ανταποκρίνονται και στις ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών και των εφήβων.

Δεν αφήνουμε κανέναν μόνο του, κανέναν πίσω!

Σας ευχαριστώ".

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία στο Κουκάκι: “Ήπια, τσακωθήκαμε και... την σκότωσα”

“Καλημέρα Ελλάδα”: Η Μαίρη Χρονοπούλου έκανε έκπληξη στον Γιώργο Παπαδάκη (βίντεο)

Δέσποινα Μοιραράκη: Πέθανε ο σύζυγός της