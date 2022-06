Οικονομία

Ντράγκι για φυσικό αέριο: Τον Οκτώβριο η συζήτηση για ενδεχόμενο πλαφόν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Ιταλός πρωθυπουργός δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να γίνει έκτακτη Σύνοδο Κορυφής για την ενέργεια, σε περίπτωση επιδείνωσης της κατάστασης

Ο Ιταλός πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι δήλωσε σήμερα ότι το θέμα του πλαφόν στη χονδρική τιμή του φυσικού αερίου θα συζητηθεί στη Σύνοδο Κορυφής του Οκτωβρίου, μην αποκλείοντας μια έκτακτη Σύνοδο Κορυφής για την ενέργεια, σε περίπτωση επιδείνωσης της κατάστασης.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, λίγο μετά την ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Ιταλός πρωθυπουργός ανέφερε ότι δεν υπήρξε ανταπόκριση στο αίτημά του για μια έκτακτη Σύνοδο Κορυφής τον Ιούλιο, για το θέμα της ενέργειας, λέγοντας ότι δεν υπάρχει η βάση για συζήτηση. Ο ίδιος εξήγησε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εκπονήσει μια μελέτη για την καταλληλότητα του καθορισμού ανώτατου ορίου στις τιμές της ενέργειας, αλλά και για τη μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, βάσει της εντολής που έλαβε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον περασμένο Μάιο. Η μελέτη αυτή της Επιτροπής θα είναι έτοιμη το Σεπτέμβριο, εκτίμησε ο Μ. Ντράγκι.

Ο ίδιος τόνισε ότι επιθυμεί να υπάρξει γρήγορα δράση για το θέμα του πλαφόν, όμως κάποιες χώρες είναι διστακτικές. Ερωτηθείς για τη θέση της Γερμανίας σε αυτό το ζήτημα, ο Μ. Ντράγκι απάντησε ότι το Βερολίνο, όπως και άλλες χώρες που ήταν αρνητικές, όπως η Ολλανδία, σταδιακά μετακινούνται προς την κατεύθυνση της Ιταλίας. Και μόνο που υπάρχει ημερομηνία για να συζητηθεί το θέμα του πλαφόν είναι μία πρόοδος, έκρινε ο Ιταλός πρωθυπουργός.

Ερωτηθείς αν εκτιμά ότι ο Οκτώβρης είναι πολύ μακριά για να γίνει αυτή η συζήτηση, ο Ιταλός πρωθυπουργός απάντησε: «Φυσικά και θα μπορούσε να είναι αργά». Πρόσθεσε ότι σε περίπτωση που επιδεινωθεί η κατάσταση, θα χρειαστεί να γίνει έκτακτη Σύνοδος Κορυφής για να ληφθούν τα κατάλληλα έκτακτα μέτρα. Τόνισε, επίσης, ότι η ΕΕ πρέπει να είναι ενωμένη στο θέμα της ενέργειας και η Επιτροπή θα πρέπει να απαντήσει για κοινές αγορές, προμήθειες και αποθέματα ενέργειας. «Θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί αυτό», πρόσθεσε.

Ειδήσεις σήμερα:

Μαγιόρκα: Ο Τσιτσιπάς στον τελικό

Γυναικοκτονία στο Κουκάκι: “Ήπια, τσακωθήκαμε και... την σκότωσα”

“Καλημέρα Ελλάδα”: Η Μαίρη Χρονοπούλου έκανε έκπληξη στον Γιώργο Παπαδάκη (βίντεο)