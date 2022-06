Υγεία - Περιβάλλον

Χρηστάκης στον ΑΝΤ1: Αν υπάρχει η δυνατότητα, ας περιμένουν οι κάτω των 60 το βελτιωμένο εμβόλιο από Οκτώβρη

Τι είπε ο διακεκριμένος επιστήμονος του Yale για την 2η αναμνηστική δόση εμβολίου για τους κάτω των 60

Σύγχυση στους πολίτες έχει προκαλέσει η απόφαση για τη χορήγηση της 4ης δοσης σε άτομα ηλικίας απο 30 εως 59 ετων. Ο ΑΝΤ1 συνάντησε τον Έλληνα καθηγητή του Yale, Νικόλαο Χρηστάκη στο πλαίσιο του συνεδρίου Nostos Health που διοργάνωσε το ίδρυμα Στα'υρος Νιάρχος

Ο διακεκριμένος επιστήμονας θεωρεί πως τα άτομα αυτής της ηλικιακής ομάδας ίσως θα έπρεπε να περιμένουν το νέο εμβόλιο που θα έρθει το Φθινόπωρο.

"Eάν έχει τη δυνατότητα ένας άνθρωπος να επιλέξει μεταξύ του εμβολίου που υπάρχει τώρα και ενός εμβολίου που θα έρθει τον Οκτώβριο καλό θα ήταν να περιμένει το νέο εμβόλιο το οποίο θα είναι βελτιωμένο και θα πιάνει την Όμικρον"

Οι ειδικοί της Επιτροπής Εμβολιασμών επισημαίνουν ότι δεν υπάρχουν επαρκή επιστημονικά δεδομένα για τα οφελη της 4ης δοσης για τους πολίτες 30-59 ετών. Ο καθηγητής Πολιτικης της υγειας του LSE Ηλίας Μόσιαλος εκφράζει τη διαφωνία του στην απόφαση χορήγησης 2ης αναμνηστικής δόσης.

Ο Ηλίας Μόσιαλος εκφράζει τη διαφωνία του στη χορήγηση 2ης ενισχυτικής δόσης

"Εφόσον δεν υπάρχουν επαρκή επιστημονικά δεδομένα τότε δεν θα έπρεπε να γίνει και η σχετική εισήγηση αυτή τη χρονική περίοδο."

Δεν αφορά εμβολιασμό του γενικού πληθυσμού και είναι για συγκεκριμένα άτομα στα οποία δίνεται η δυνατότητα διευκρινιζει η επιτροπη.

Ενώ η Μαρία Θεοδωρίδου ανέφερε "όχι μόνο για λόγους υγείας, υπάρχουν και για περιπτώσεις που το επάγγελμα τους, τους εκθέτει σε μεγάλο βαθμό στον ιό, ακόμη και για κοινωνικά θέματα, για ανθρώπους που έχουν ρυθμίσει ταξίδια και μια μεγάλη κατηγορία είναι και τα άτομα τα οποία έχουν στενές σχέσεις με άλλα άτομα ευάλωτα".

Η σύσταση πάντως είναι ισχυρή για τα άτομα άνω των 60 ετων, ενώ όσοι είναι νεότερης ηλικιας και επιθυμούν να εμβολιαστούν μπορούν να κάνουν τη 4η δοση 4 μηνες μετά την 3, ενώ όσοι έχουν νόσηση μετά τη 3η δοση, δεν μπορούν να εμβολιαστούν. Πάντως σύμφωνα με τον καθ. Νικολαο Χρηστάκη θα πρεπει να συνηθησουμε να ζούμε με τον ιό για τουλάχιστον 2 ακόμα χρόνια.

"με αυτη τη πανδημία θα εχουμε συνέχεια κύματα, χρειάζονται τουλάχιστον 4 με 5 χρονια για να εξασθένιση"

Ο κίνδυνος μιας νέας επικίδυνης μετάλλαξης είναι πάντα υπαρκτός με δεδομένο οτι αρκετοι πληθυσμοι φτωχών χωρών δεν εχουν εμβολιαστεί λέει στον ΑΝΤ1 η Καθηγήτρια Βιοηθικής στο Ελβετικό Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Ζυρίχης .

"είναι ηθικά προβληματικό να μοιράζουμε ένα αγαθό με τέτοι τρόπο και δημιουργεί πρόβλημα γιατι έτσι καθυστερεί να τελειώσει η πανδημία".

