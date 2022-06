Υγεία - Περιβάλλον

Μόσιαλος στον ΑΝΤ1: Το νέο εμβόλιο από Οκτώβρη έχει νόημα μόνο αν αντιμετωπίζει την υπο-παραλλαγή Β5

Τι ανέφερε ο καθηγητής Πολιτικής της Υγείας, Ηλίας Μόσιαλος για τον εμβολιασμό με τέταρτη δόση κατά του κορονοϊού.

"Πάντα σε συζήτηση με τον προσωπικό του γιατρό που γνωρίζει ιστορικό υγείας πρέπει ο καθένας να αποφασίσει αν θα κάνει τη δεύτερη αναμνηστική δόση εμβολίου, όμως θεωρώ πως δεν χρειάζεται αν δεν ανήκει σε ευάλωτη ομάδα ή δεν υπάρχει σοβαρό νόσημα'".

Με αυτή την φράση, ο καθηγητής Πολιτικής της Υγείας, Ηλίας Μόσιαλος, μίλησε για τον εμβολιασμό με τέταρτη δόση κατά του κορονοϊού.

"Και ο Ευρωπαικός Οργανισμός Φαρμάκων αλλά και το Κέντρο Πρόληψης Νοσημάτων στη Σουηδία έχουν άλλα ηλικιακά όρια που "μιλουν"για τους άνω των 79 ετών, όπως και στη Βρετανία στην οποία ζω η τέταρτη δόση είναι μόνο για τους άνω των 75 που βρίσκονται σε οίκους ευγηρίας" τόνισε ο καθηγητής.

Μάλιστα έθεσε και το ερώτημα για το πόσοι άνω των 60 έχουν κάνει αυτούς τους δυόμιση μήνες που άνοιξε η πλατφόρμα την αναμνηστική δόση "είναι μόνο το 17%" είπε.

Ο κ. Μόσιαλος τόνισε πως "νόημα το νέο εμβόλιο από Οκτώβρη θα έχει μόνο ανα ντιμετωπίζει την παραλλαγή Β5 της όμικρον, καθώς η Β4 θα έχει χαθεί έως τότε" ενώ πρότεινε " να γίνονται κάθε 2- 3 εβδομάδες να γίνονται τυχαίοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι για να ελέγχεται η ανοσία στην κοινότητα".

