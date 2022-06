Αθλητικά

Λεβαντόφσκι σε Μπάγερν Μονάχου: Δεν πρόκειται να κατέβω στην προετοιμασία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στα άκρα οι σχέσεις του Πολωνού με τους Βαυαρούς, οι οποίο δεν έχουν ικανοποιηθεί από τις προτάσεις της Μπαρτσελόνα, για τη μεταγραφή.

Όσο η Μπάγερν Μονάχου απορρίπτει τη μία πίσω απ’ την άλλη τις προτάσεις της Μπαρτσελόνα για τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, μέχρι να δει τον... μαγικό αριθμό των 50.000.000 ευρώ στις προσφορές των «μπλαουγκράνα», τότε σκληραίνει τη στάση του ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος είναι έτοιμος να τραβήξει το... σχοινί στα άκρα για να αποχωρήσει απ’ το Μόναχο.

Όπως αναφέρουν τα γερμανικά και καταλανικά ΜΜΕ, πριν από λίγα 24ωρα υπήρξε νέα επικοινωνία της διοίκησης της Μπάγερν με τον «Λέβα», ο οποίος βρίσκεται για διακοπές στη Μαγιόρκα, με τον 32χρονο Πολωνό στράικερ να ξεκαθαρίζει πως δεν σκοπεύει να δώσει το «παρών» στην καλοκαιρινή προετοιμασία της γερμανικής ομάδας, ζητώντας να βρεθεί λύση στη διαπραγμάτευση με την Μπαρτσελόνα.

Η Μπάγερν δεν... αντέδρασε και πολύ ήρεμα στη συγκεκριμένη θέση του Λεβαντόφσκι, υποστηρίζοντας πως αν επιμείνει σ’ αυτή τη θέση είναι έτοιμη για «πόλεμο» με σχετική καταγγελία στο συμβόλαιό του. Η πλευρά της Μπαρτσελόνα κρατάει μία πολύ πιο ήπια στάση και δεν θέλει να οδηγηθούν οι τρεις πλευρές στα... άκρα, προετοιμάζοντας μια τελική πρόταση την επόμενη εβδομάδα, που πιθανότατα θα οδηγήσει σε συμφωνία τα δύο κλαμπ...

Ειδήσεις σήμερα:

Wiblendon: Η κλήρωση για Σάκκαρη και Τσιτσιπά

Γυναικοκτονία στο Κουκάκι: “Ήπια, τσακωθήκαμε και... την σκότωσα”

“Καλημέρα Ελλάδα”: Η Μαίρη Χρονοπούλου έκανε έκπληξη στον Γιώργο Παπαδάκη (βίντεο)