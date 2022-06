Υγεία - Περιβάλλον

Στους “Γιατρούς του Κόσμου - Ελλάδας” απονεμήθηκε το Βραβείο Ευρωπαίου Πολίτη 2022

Η ΜΚΟ τιμήθηκε για την ανταπόκρισή τους στην ανθρωπιστική κρίση που ακολούθησε μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.





Με το Βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη 2022 τιμήθηκε η ιατρική, ανθρωπιστική Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Γιατροί του Κόσμου - Ελλάδας» (ΓτΚ – Ελλάδας) για την ανταπόκρισή τους στην ανθρωπιστική κρίση που ακολούθησε μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.



Από την αρχή των εχθροπραξιών οι ΓτΚ υποστηρίζουν τους εκτοπισμένους πληθυσμούς της Ουκρανίας που διαφεύγουν από την χώρα τους ενώ μέχρι στιγμής η οργάνωση έχει παραδώσει περισσότερους από 70 τόνους ανθρωπιστικών ειδών. Η οργάνωση παραμένει στα ρουμανικά σύνορα με κινητή μονάδα υγείας, παρέχοντας πρώτες βοήθειες και βασικές υπηρεσίες υγείας και πληροφορίες στους πρόσφυγες και όσους διαφεύγουν από τις εμπόλεμες περιοχές. Στην Ελλάδα, οι ΓτΚ παρέχουν ψυχοκοινωνική υποστήριξη, υλική βοήθεια και πληροφόρηση στους πρόσφυγες που καταφθάνουν στη χώρα μας, ενώ μέσω των Ανοιχτών Πολυϊατρείων καλύπτουν τις ανάγκες φροντίδας της υγείας παιδιών, γυναικών και χρόνιων ασθενών.



Την υποψηφιότητα των Γιατρών του Κόσμου Ελλάδας πρότεινε ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Δημήτρης Παπαδημούλης.

Βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη

Το «Βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη» έχει θεσμοθετηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αποτελεί αναγνώριση πρωτοβουλιών από άτομα ή οργανώσεις που ενθαρρύνουν την αμοιβαία κατανόηση και στενότερη σύγκλιση μεταξύ ανθρώπων στην ΕΕ, τη διασυνοριακή συνεργασία που οικοδομεί ισχυρότερο ευρωπαϊκό πνεύμα ή/και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα θεμελιώδη δικαιώματα.

Άτομα, ομάδες, ενώσεις ή οργανώσεις μπορούν να υποβάλουν ή να προτείνουν έργα προς βράβευση με το Βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη. Προτάσεις έργων μπορεί να γίνουν και από τους βουλευτές του ΕΚ. Φέτος υποβλήθηκαν 300 αιτήσεις από τις οποίες επελέγησαν 30 νικητές. Βρείτε τους κανόνες συμμετοχής εδώ.

Οι Γιατροί του Κόσμου - Ελλάδας



Οι ΓτΚ – Ελλάδας, ιδρύθηκαν το 1990 και αποτελούν μία ιατρική, ανθρωπιστική Μη Κυβερνητική Οργάνωση, μέλος του Διεθνούς Δικτύου των Γιατρών του Κόσμου.

Κινητήρια αρχή της οργάνωσης είναι ότι κάθε ανθρώπινη ύπαρξη έχει δικαίωμα στην ανθρωπιστική βοήθεια, ανεξάρτητα από το φύλο, την καταγωγή, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη θρησκεία, την ιδεολογία ή την πολιτική πεποίθηση. Κατά συνέπεια, οι Γιατροί του Κόσμου δρουν με βάση τις αρχές της ουδετερότητας και της αμεροληψίας. Το γεγονός όμως ότι διατηρούν την ουδετερότητά τους, δεν τους εμποδίζει από το να μιλούν ανοιχτά για την καταπάτηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων όταν οι ίδιοι γίνονται αυτόπτες μάρτυρες. Όπου αυτό είναι δυνατόν, οι Γιατροί του Κόσμου επισημαίνουν τους κινδύνους από ανάλογες καταπατήσεις, είτε μέσω της σιωπηρής διπλωματίας, είτε μέσω της παρέμβασής μας στα ΜΜΕ.

