Ρήτρα αναπροσαρμογής: Αναστέλλεται από 1η Αυγούστου

Οι προμηθευτές θα ανακοινώνουν ως το τέλος κάθε μήνα τα τιμολόγια του ρεύματος που θα ισχύουν τον μεθεπόμενο μήνα.

Κατατέθηκε το βράδυ της Παρασκευής στη Βουλή, η ρύθμιση για την αναστολή της ρήτρας αναπροσαρμογής των κυμαινόμενων τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας για 11 μήνες, από την 1η Αυγούστου 2022 μέχρι τον Ιούλιο 2023.

Η διάταξη κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την απλούστευση της αδειοδότησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και έρχεται σε συνέχεια της ρύθμισης που περιλαμβάνεται στο ίδιο νομοσχέδιο με την οποία επιβάλλεται πλαφόν στις τιμές αποζημίωσης των ηλεκτροπαραγωγών για την ενέργεια που εγχέουν στο δίκτυο. Τελικός στόχος των ρυθμίσεων είναι η συγκράτηση των ανατιμήσεων στην ενέργεια και η επιστροφή των τιμών του ρεύματος στο επίπεδο του περασμένου φθινοπώρου.

Η ρύθμιση για την αναστολή της ρήτρας αναπροσαρμογής προβλέπει ότι οι προμηθευτές θα ανακοινώνουν ως το τέλος κάθε μήνα τα τιμολόγια του ρεύματος που θα ισχύουν τον μεθεπόμενο μήνα. Για την πρώτη εφαρμογή της ρύθμισης η ανακοίνωση των τιμολογίων θα γίνει ως τις 10 Ιουλίου. Η ρήτρα θα εφαρμοσθεί και θα αναγράφεται ξεχωριστά στους λογαριασμούς για τις καταναλώσεις μέχρι την 1η Αυγούστου. Το επόμενο διάστημα θα αναγράφεται στους λογαριασμούς η ενιαία χρέωση και η επιδότηση που θα συνεχίσει να παρέχει το κράτος στους λογαριασμούς από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης.

Προβλέπεται επίσης ότι το επόμενο δωδεκάμηνο τόσο η αλλαγή προμηθευτή όσο και η αλλαγή τιμολογίου προμήθειας θα γίνονται χωρίς το "πέναλτυ" που προβλέπει η νομοθεσία σε αυτές τις περιπτώσεις.

