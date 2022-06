Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Βασιλακόπουλος: η 4η δόση εμβολίου μας "καλύπτει" έως τον Οκτώβριο

Γιατί ο Καθηγητής, που μίλησε στην εκπομπή “Πρωινοί Τύποι”, δηλώνει αναφανδόν υπέρ της χορήγησης της 4ης δόσης σε όλους τους πολίτες άνω των 30 ετών.

Καλεσμένος, στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1, ήταν το Σάββατο, ο Καθηγητής Πνευμονολογίας ΜΕΘ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος.

Ερωτηθείς για την προτροπή της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών σε πολίτες 30 - 59 ετών να κάνουν την τέταρτη δόση του εμβολίου ενάντια στον κορονοϊό, είπε πως από τα στοιχεία της έκθεσης του ΕΟΔΥ την Παρασκευή, προκύπτουν «σχετικά χαμηλά επίπεδα στους δείκτες που αφορούν διασωληνωμένους και θανάτους, όμως οι νέες εισαγωγές χθες ήταν 219, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα ήταν γύρω στις 80 την ημέρα»

«Αυτό μπορούμε να αποφύγουμε με μια τέταρτη δόση. Δεν σημαίνει ότι θα αποφύγουμε την μόλυνση από κορονοϊό, αλλά εάν κάποιος προσβληθεί να μην αντιμετωπίσει βαριά συμπτώματα», είπε ο κ. Βασιλακόπουλος.

Επεσήμανε πως «εάν περιμένουμε μέχρι τον Οκτώβριο, είμαστε εκτεθειμένοι στον κίνδυνο για 4 μήνες. Στο διάστημα αυτό σκεφθείτε πόσοι άνθρωποι θα εισαχθούν στο νοσοκομείο, πόσοι θα διασωληνωθούν και θα κινδυνεύσουν και πόσοι θα χαθούν. Γιατί να υπάρχει η έκθεση σε αυτόν τον κίνδυνο;».

«Από την τρίτη δόση έχει περάσει ήδη αρκετό διάστημα. Κανονικά στους 3-4 μήνες έχει σε μεγάλο βαθμό παρέλθει η μεγάλη προστασία που παρέχει. Προστατευόμαστε σημαντικά από την τρίτη δόση, αλλά με την 4η δόση, που πλέον μας αφορά όλους ενισχύει την άμυνα μας», ανέφερε ο κ. Βασιλακόπουλος.

Δηλώνοντας ότι η δική του προτροπή είναι να κάνουν όλοι την λεγόμενη δεύτερη αναμνηστική δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού, ο Καθηγητής επεσήμανε πως «κανείς δεν έπαθε κάτι, δεν έχει ακουστεί το παραμικρό ότι κάποιος έπαθε κάτι από την 4η δόση».

«Δυστυχώς έχουμε αύξηση κρουσμάτων γιατί οι υποπαραλλαγές Όμικρον4 και Όμικρον5 είναι πιο μεταδοτικές και οι μάσκες πλέον δεν μας προστατεύουν πια τόσο πολύ, ακόμη και αν τις φοράμε. Εκ του αποτελέσματος, η κατάργηση της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας συνέβαλε στη αύξηση των κρουσμάτων, αλλά πρέπει να συνυπολογίσουμε πως δεν είμαστε μόνοι μας, δεν είμαστε μια απομονωμένη χώρα», κατέληξε ο κ. Βασιλακόπουλος.

