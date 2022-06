Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στο Ιράν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηικε στο Ιράν. Το μέγεθος και το επίκεντρο της δόνησης.

Σεισμός 5,6 βαθμών σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί ανοιχτά του νοτίου Ιράν στον Κόλπο, μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή ζημιές.

Ο σεισμός σημειώθηκε ανάμεσα στο λιμάνι του Σαράκ και του νησιού Κις και το εστιακό του βάθος ήταν 22 χιλιόμετρα, πρόσθεσε η ιρανική κρατική τηλεόραση.

Αξιωματούχοι δήλωσαν στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο ότι έχουν σημειωθεί περίπου 100 σεισμοί και μετασεισμοί το τελευταίο δεκαήμερο στην ίδια περιοχή.

Νωρίτερα σήμερα το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) είχε ανακοινώσει ότι σεισμός 5,7 βαθμών σημειώθηκε στο Ιράν και ότι το επίκεντρό του εντοπίστηκε στην περιφέρεια του Νοτίου Ιράν, ενώ το εστιακό του βάθος ήταν 8 χιλιόμετρα.

Στο Ιράν έχουν σημειωθεί αρκετοί καταστροφικοί σεισμοί τα τελευταία χρόνια.

Ειδήσεις σήμερα:

Νορβηγία - Όσλο: φονική επίθεση σε μπαρ (εικόνες)

Missing alert για 11χρονο που εξαφανίστηκε

Deep Fake: Η Δήμαρχος Βερολίνου έπεσε θύμα ψηφιακής απάτης