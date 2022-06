Κόσμος

Χιλή: Κατασχέθηκε φορτίο με 419 κιλά κοκαΐνης

Πρόκειται για το μεγαλύτερο τέτοιο φορτίο που έχουν εντοπίσει φέτος.

Οι αρχές της Χιλής κατέσχεσαν 419 κιλά κοκαΐνης, το μεγαλύτερο τέτοιο φορτίο που έχουν εντοπίσει φέτος, καθώς η κυβέρνηση της χώρας εντείνει τον αγώνα της κατά του οργανωμένου εγκλήματος, όπως ανακοίνωσε χθες Παρασκευή το υπουργείο Εσωτερικών και Δημόσιας Ασφάλειας.

Αστυνομικοί συνέλαβαν δύο άτομα που είχαν κρύψει το φορτίο με τα ναρκωτικά μέσα σε φορτηγό, το οποίο εισήλθε στη χώρα από τα βόρεια σύνορά της με τη Βολιβία και κατευθυνόταν προς την πρωτεύουσα Σαντιάγο.

Η αξία των ναρκωτικών υπολογίζεται σε περίπου 11 εκατομμύρια δολάρια.

Σε συνέντευξη Τύπου, η υπουργός Εσωτερικών και Δημόσιας Ασφάλειας της Χιλής Ίσκια Σίτσες ανακοίνωσε την επανενεργοποίηση ενός συμβουλευτικού συμβουλίου κατά του οργανωμένου εγκλήματος που, μαζί με άλλους δημόσιους φορείς, θα συμβάλλουν στην παρακολούθηση των ροών κεφαλαίων που προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες.

