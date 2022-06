Κοινωνία

Άγιοι Ισίδωροι - Μητροπολίτης Αργολίδας: η κατάσταση θυμίζει σέχτα

Τι είπε ο Ιεράρχης για τα φερόμενα ως θαύματα που γίνονται στο εκκλησάκι του Λυκαβηττού και τις καταγγελίες. Τι υποστηρίζει από την πλευρά της γυναίκα που αναφέρει πως ιάθηκε αφού την άγγιξε ο Σταυρός.

Αδιάκοπος συνεχίζεται ο σάλος μετά τις καταγγελίες για όσα συμβαίνουν στο εκκλησάκι των Αγίων Ισιδώρων στον Λυκαβηττό, μετά απο την εγκύκλιο της Ιεράς Συνόδου και τα "πυρά' απο Ιεράρχες.

Ο Μητροπολίτης Αργολίδας Νεκτάριος, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1 είπε, μεταξύ άλλων, «Δεν αρνούμαι το θαύμα, είναι ένα δώρο της χάριτος του Θεού. Αρνούμαι κάποιες καταστάσεις που δεν έχουν σχέση και θυμίζουν σέχτα».

«Γνωρίζω περιπτώσεις ανθρώπων που όχι μόνο δεν ιάθηκαν, αλλά η κατάσταση τους χειροτέρεψε. Ο ανθρώπινος πόνος είναι πολλές φορές αβάσταχτος και οι άνθρωποι τρέχουν, όπου ακούν κάτι που μπορεί να δώσει ελπίδα. Κάποιοι την εκμεταλλεύονται, την μεταχειρίζονται στο όνομα του Χριστού», είπε ο Σεβασμιώτατος.

«Δεν το επικεντρώνω μόνο στο θέμα το οικονομικό και το χρηματικό, είναι κάτι βαθύτερο. Είναι πως “είμαι σταρ, είμαι κάτι άλλο”. Είναι φως φανάρι η υπόθεση, από την στιγμή που κάθε ημέρα οι κάμερες εκεί», υπογράμμισε ο Μητροπολίτης Αργολίδας.

Όπως συμπλήρωσε, «οι άνθρωποι που είναι πραγματικά Άγιοι και βοηθούν άλλους ανθρώπους κρύβονται, δεν ξέρει κανείς που βρίσκονται. Πριν από 30 χρόνια πήγα σε ένα μοναστηράκι και είδα μια εικόνα που μυρόβλυζε ολόκληρη. Ήρθε η γερόντισσα και μου είπε “σας παρακαλώ, μην το πείτε πουθενά”. Η εικόνα μυροβλύζει ακόμη, εδώ και 30 χρόνια και δεν το ξέρει κανείς».

Αναφερόμενος στον εφημέριο των Αγίων Ισιδώρων, ο Μητροπολίτης Νεκτάριος είπε πως «ο τρόπος που χειρίζεται το θέμα ο εφημέριος εμένα με ενοχλεί».

Ερωτηθείς αν πρόκειται περί εξαπάτησης των πιστών, είπε πως «είναι βαριά λέξη η απάτη, αλλά στο τέλος –τέλος…. Έχω δεχθεί καταιγισμό μηνυμάτων που μου λένε καλά έκανες και το κατήγγειλες, γιατί εμένα μου έχει συμβεί το τάδε περιστατικό. Δεν μπορώ να πω ότι το υπόσχονταν, αλλά όταν περνάει κάθε ημέρα το μήνυμα ότι εδώ γίνονται θαύματα, αυτό λειτουργεί από μόνο του σε ανθρώπους που πλέον έχουν κολλήσει με ένα πρόσωπο, που έχουν προσκολληθεί…»

«Αυτή η ιστορία με έχει κουράσει, είναι ψυχοφθόρος. Υπάρχουν άλλοι αρμόδιοι, που έχουν περισσότερα στοιχεία από εμένα και πρέπει να τα καταθέσουν στην Δικαιοσύνη», κατέληξε ο Ιεράρχης.

Από την πλευρά της, μιλώντας στην εκπομπή, η Φανή Βασιλακοπούλου ανέφερε πως έχει βιώσει η ίδια ένα θαύμα, καθώς έχει θεραπευθεί από σκλήρυνση κατά πλάκας, αφού την άγγιξε ο Σταυρός, στο εκκλησάκι των Αγίων Ισιδώρων στον Λυκαβηττό.

Όπως υποστήριξε η κ. Βασιλακοπούλου, πριν δεν μπορούσε καν να σταθεί όρθια και χρειαζόταν να την κρατούν δύο άνθρωποι, ώστε να «στηρίζει» τον κορμό της και να μπορεί να στέκεται όρθια και να περπατά.

Η κ. Βασιλακοπούλου ισχυρίστηκε πως παρότι διαγνώστηκε με σκλήρυνση κατά πλάκας δεν έλαβε κάποια εξειδικευμένη θεραπευτική αγωγή, εκτός από δύο ενέσεις κορτιζόνης που της έγιναν, βάσει πρωτοκόλλου, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείου του Ρίου, τον Απρίλιο του 2020.

«Η κόρη μου, που με έβλεπε σε αυτήν την κατάσταση έκανε τάμα και πήγαμε στην εκκλησία των Αγίων Ισιδώρων. Ο ιερέας έβαλε πάνω στο σώμα μου τον Σταυρό, γιατί ο Σταυρός κάνει το θαύμα, δεν το κάνει ο ιερέας, και άρχισα έκτοτε να περπατάω κανονικά. Υπάρχει και βίντεο που τράβηξαν άλλοι πιστοί που βρίσκονταν εκεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Προσέθεσε πως «Στις 21 Ιουνίου 2020 έγινε το θαύμα. Έχω εξετάσεις και στις 3 Ιουνίου και μετά από αυτό, που λένε ότι οι εστίες της ασθένειας έχουν μικρύνει και έχουν αδρανοποιηθεί. Την Πέμπτη πριν το θαύμα, νοσηλευόμουν στο Νοσοκομείο του Ρίου. Ο γιατρός μου είπε να μείνω στο κρεβάτι γιατί αν σηκωθώ θα σπάσω τα πόδια μου και το Σάββατο ο φυσικοθεραπευτής μου είπε πως δεν πρέπει να ταξιδέψω στην Αθήνα. Πήγα στο νοσοκομείο την Δευτέρα μετά το θαύμα και οι γιατροί μου έλεγαν πως δεν με πιστεύουν και πως έχω δίδυμη αδελφή».

