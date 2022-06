Οικονομία

Σκυλακάκης: το φυσικό αέριο προκαλεί δημοσιονομική αβεβαιότητα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Αναπληρωτής ΥΠΟΙΚ για τα σενάρια χορήγησης έκτακτου επιδόματος, το power pass και το fuel pass. Γιατί δεν θα μειωθεί ο ΦΠΑ. Πόσο πιθανή είναι μια νέα ρύθμιση χρεών σε 120 δόσεις.

«Είμαστε σε μια φάση μεγάλης αβεβαιότητας, κυρίως λόγω του φυσικού αερίου. Πριν 10 ημέρες ήμουν πολύ πιο αισιόδοξος. Τώρα οι τιμές του αερίου έχουν αυξηθεί. Υπάρχει ένας σοβαρός κίνδυνος για τα δημοσιονομικά από όλη αυτή την κατάσταση», είπε ο Θόδωρος Σκυλακάκης, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι».

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομιών αρνήθηκε να απαντήσει εάν θα επιβεβαιωθούν τα ρεπορτάζ που αναφέρουν πως θα δοθεί ακόμη ένα έκτακτο βοήθημα σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, σημειώνοντας πως το επόμενο διάστημα θα δοθούν τα fuel pass και power pass.

Όπως σημείωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, «Κάνουμε μια μεγάλη παρέμβαση για τις τιμές του ρεύματος και μένουμε εκτεθειμένοι ως Δημόσιο στις τιμές του φυσικού αερίου. Η φύση του Υπουργείου είναι να ανησυχεί ειδικά στο δημοσιονομικό κομμάτι. Για εμάς τα κρίσιμα δεδομένα είναι δύο: η πορεία του τουρισμού -που πάει καλύτερα από τα αναμενόμενα- και η πορεία της τιμής του φυσικού αερίου, που αυτές τις ημέρες είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτήν που είχαμε υπολογίσει και αυτό δημιουργεί μεγάλη αβεβαιότητα».

Απαντώντας σε επικρίσεις για το ύψος του βοηθήματος για την βενζίνη, ο κ. Σκυλακάκης επεσήμανε ότι «το Κράτος καλύπτει την αύξηση στην τιμή του καυσίμου, όχι όλο το γέμισμα».

Σε σχετικό ερώτημα είπε πως «δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για μείωση του ΦΠΑ. Το πρόβλημα της αναστολής των φόρων για ένα διάστημα, είναι ό,τι μετά ο φόρος επανέρχεται. Το fuel pass βοηθάει πάρα πολύ κόσμο, με μικρό δημοσιονομικό κόστος. Μια μείωση του φόρου για το ίδιο διάστημα θα είχε διπλάσιο δημοσιονομικό κόστος».

Εξήγησε ακόμη πως «το πετρέλαιο κίνησης αφορά τον πληθωρισμό, πηγαίνει η αύξηση στις τιμές των αγαθών. Για αυτό κάναμε διαφορετικού χαρακτήρα ρύθμιση στο πετρέλαιο και στην βενζίνη».

Ο κ. Σκυλακάκης ήταν κάθετος πως δεν μπορεί να υπάρξει νέα ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις, όπως προβλέπεται σε τροπολογία της βουλευτού της ΝΔ, Άννας Ευθυμίου, σχετικά με τα χρέη της πανδημίας, αναφέροντας πως «αποκλείεται, από πλευράς θεσμών, να υπάρξει ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις. Είχαμε μια σημαντική παρέμβαση της ΕΚΤ που αποκλιμάκωσε τα επιτόκια μας. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε όλα τα μέτωπα. Είμαστε σε μια πολύ δύσκολη φάση. Όπου υπάρχει δημοσιονομικός χώρος επιστρέφεται στην κοινωνία, υπό την προϋπόθεση όμως ότι το κρατάμε το έλλειμμα στο επίπεδο που πρέπει».

«Έχουμε ένα καλό ρυθμό ανάπτυξης, ήταν διπλάσιος στο πρώτο τρίμηνο από αυτόν που προϋπολογίζαμε. Πήγε καλά ο Μάιος, πάει καλά και ο Ιούνιος, από πλευράς ηλεκτρονικών συναλλαγών. Έρχονται λεφτά στα κρατικά ταμεία, γιατί γίνεται δουλειά στην οικονομία. Πρέπει να ευχαριστούμε τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις γιατί αυτοί μας προσφέρουν τα λεφτά για τον δημοσιονομικό χώρο», είπε ο Θόδωρος Σκυλακάκης.

Σχετικά με την Τουρκία και τις διαρκώς εντεινόμενες προκλήσεις, ο κ. Σκυλακάκης είπε πως σε κάθε περίπτωση «Η Ελλάδα είναι πολύ καλά προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει την τουρκική προκλητικότητα», η οποία εντάθηκε, όπως ανέφερε, λόγω της αναβάθμισης του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης, κάτι που «ήταν game changer» για την κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή, προσθέτοντας ότι «ο πληθωρισμός στα επίπεδα που είναι στην Τουρκία, είναι κάτι που πολιτικά προκαλεί ακραίες αντιδράσεις από την Κυβέρνηση».

Ειδήσεις σήμερα:

Άγιοι Ισίδωροι - Μητροπολίτης Αργολίδας: η κατάσταση θυμίζει σέχτα

Νορβηγία - Όσλο: φονική επίθεση σε μπαρ (εικόνες)

Μάικλ Τζάκσον: Η ζωή του, τα σκάνδαλα και το άδοξο τέλος