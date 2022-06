Υγεία - Περιβάλλον

Γαλάζιες μέδουσες κολυμπούν στα ρηχά του Θερμαϊκού (βίντεο)

Τι προκαλούν οι γαλάζιες μέδουσες. Τι λέει για το φαινόμενο ο καθηγητής του Τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ, Χαρίτων-Σαρλ Χιντήρογλου.

Μετά τις μωβ μέδουσες που έχουν κάνει την εμφάνισή τους στις ελληνικές θάλασσες, στη Θεσσαλονίκη κολυμπούν γαλάζιες μέδουσες.

Όπως εξηγεί ο καθηγητής του Τμήματος Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Χαρίτων-Σαρλ Χιντήρογλου, «οι συγκεκριμένες μέδουσες έρχονται από τα θαλάσσια ρεύματα. Άγονται και φέρονται από την κίνηση των υδάτων. Αν και κάθε χρόνο έχουμε μέδουσες, πλέον είναι μεγαλύτερη η πυκνότητά τους».

Σύμφωνα με τον κ. Χιντήρογλου, «οι μέδουσες αυτές συνήθως έρχονται στα ρηχά». Αυτός είναι και ο λόγος που όπως θα δείτε στις εικόνες του GRTimes είναι εύκολο να παρατηρηθούν κι από τους διερχόμενους στην παραλία.

Τι προκαλούν οι γαλάζιες μέδουσες

Σύμφωνα με το Ελληνικό Παρατηρητήριο Βιοποικιλότητας, εάν οι μέδουσες μας ακουμπήσουν νιώθουμε ένα κάψιμο και μια φαγούρα, αλλά λόγω της βλέννας με τις τοξίνες που απελευθερώνουν στο νερό μπορούμε να νιώσουμε το κάψιμο και την φαγούρα ακόμα και αν δεν τις ακουμπήσουμε και κολυμπάμε απλώς δίπλα τους.

Αν και μπορεί κάποιος να τις απωθήσει εύκολα από την καμπάνα τους και λόγω του μεγέθους τους είναι δύσκολα κάποιος να πέσει πάνω τους, θέλει τεράστια προσοχή άμα τις ακουμπήσει κάποιος να μην ακουμπήσει μετά το πρόσωπο του γιατί θα πρηστεί άμεσα (είναι σαν να ακουμπάς μια chilli πιπεριά στο εσωτερικό της και μετά να ακουμπάς το πρόσωπο σου).

