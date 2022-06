Κοινωνία

“Πρωινοί Τύποι”: Η Πισπιρίγκου είναι η μόνη ύποπτη για τους θανάτους Μαλένας και Ίριδας

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για την εμπλοκή άλλων προσώπων. Τι θα γίνει με τον έλεγχο στους ιατροδικαστές. Τι λέει ο νέος ιδιοκτήτης του σπιτιού για το σημειωματάριο της Ρούλας Πισπιρίγκου.

Τις πληροφορίες του ό,τι οι δύο εισαγγελείς που εξετάζουν τον φάκελο της δικογραφίας που σχημάτισε το Τμήμα Ανθρωποκτονιών για τους θανάτους της Μαλένας και της Ίριδας, μέσα στις επόμενες ημέρες θα καλέσουν την Ρούλα Πισπιρίγκου να καταθέσει ως ύποπτη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή και θα της ζητήσουν εξηγήσεις πλέον όχι μόνο για την Τζωρτζίνα, αλλά για τους θανάτους και των τριών κοριτσιών της», μετέφερε στον «αέρα» του ΑΝΤ1, ο δικαστικός συντάκτης και παρουσιαστής της εκπομπής «Πρωινοί Τύποι», Παναγιώτης Στάθης.

Όπως σημείωσε, «μέχρι τώρα, τονίζω το μέχρι τώρα, δεν προκύπτει ότι θα κληθεί άλλο πρόσωπο ως ύποπτο για τους θανάτους των δύο κοριτσιών».

Ακόμη σε ότι αφορά τον έλεγχο για τους ιατροδικαστές που συνέταξαν τα αρχική πορίσματα για τους θανάτους της Ίριδας και της Μαλένας, ο Παναγιώτης Στάθης ανέφερε ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες του, «για τους ιατροδικαστές δεν προκύπτει δόλος στους ιατροδικαστές, οι οποίοι πάντως είναι πειθαρχικά ελεγκτέοι».

Στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του Σαββάτου, μίλησαν για το θέμα των τριών νεκρών αδελφών στην Πάτρα ιατροδικαστές, ψυχίατροι, νομικοί και δημοσιογράφοι.

Ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων επεσήμανε, πως «οι συνάδελφοι μου διαφωνούν για το ποιος ανακάλυψε πρώτος την αιτία θανάτου των παιδιών, της Ίριδας και της Μαλένας και δεν υπάρχει καμία διαφωνία και καμία αντίθετη άποψη, ως προς τα αίτια θανάτου της Ίριδας και της Μαλένας».

Απαντώντας σε όσους, όπως η Ρούλα Πισπιρίγκου, αμφισβητούν το πόρισμα των ιατροδικαστών Καρακούκη – Καλόγρηα για ασφυκτικό θάνατο των δύο μικρότερων κοριτσιών, προσέθεσε με νόημα ότι «τα επιστημονικά δεδομένα αμφισβητούνται μόνο από επιστήμονες και τα ιατροδικαστικά δεδομένα μόνο από ιατροδικαστές. Εγώ δεν έχω ακούσει κανέναν συνάδελφο μου να αμφισβητεί πως ήταν ασφυκτικός ο θάνατος των δύο παιδιών».

Από την πλευρά του, ο ψυχίατρος Δημήτρης Σούρας, αναφερόμενους στους γονείς και τους άλλους συγγενείς των τριών παιδιών που δολοφονήθηκαν, είπε μεταξύ άλλων ότι «το πένθος είναι συναίσθημα και εδώ δεν υπάρχει», ενώ αναφερόμενος στην Ρούλα Πισπιρίγκου είπε πως «δεν έχει καθόλου τύψεις και καθόλου ενοχές. Αντί να σιωπήσει και να αναρωτηθεί “OK, δεν το έκανα εγώ. Ποιoς το έκανε;”, λέει ότι αμφισβητεί το πόρισμα. Οι ψυχές των παιδιών περιμένουν να βρουν το δίκιο τους».

Ακόμη, στην εκπομπή μίλησε ο Θεοχάρης Μαρκουλής, αγοραστής του σπιτιού της μητέρας της Ρούλας Πισπιρίγκου, ο οποίος την Πέμπτη αποκάλυψε πως σε αυτό βρέθηκε και ένα σημειωματάριο της Ρούλας Πισπιρίγκου.

Όπως ανέφερε ο νέος ιδιοκτήτης του σπιτιού, «δεν ήξερα τίποτα εγώ για την υπόθεση. Ο δικηγόρος και ο μεσίτης έκλεισαν το σπίτι, εγώ ήμουν στην Ιταλία. Στις 5 του μηνός ήρθα, και 6…7…8 του μηνός καθάρισα το σπίτι. Υπάρχουν κουκλάκια και παιχνίδια που ήταν σε καλή κατάσταση και τα έχω κρατήσει»

«Το σπίτι ήταν γεμάτο πράγματα και δεν πήραν τίποτα. Μια εγκυκλοπαίδεια είπε η κ. Λεγάτου ότι ήθελε να πάρει, αλλά δεν ήρθε ποτέ», ανέφερε ο κ. Μαρκουλής, ενώ σχετικά με το σημειωματάριο ισχυρίστηκε πως το πέταξε χωρίς να το διαβάσει ούτε να σκεφθεί πως πρέπει να το παραδώσει στις Αρχές, αναφέροντας χαρακτηριστικά «εγώ την πρώτη σελίδα διάβασα που έγραφε ότι γεννήθηκε στην Πάτρα και που πήγε στο σχολείο και το πέταξα το σημειωματάριο».

