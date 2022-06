Life

Παντελής Παντελίδης: Η Μίνα Αρναούτη προανήγγειλε εξελίξεις στην υπόθεση

Νέα εξέλιξη στην υπόθεση του τροχαίου που στοίχισε τη ζωή του τραγουδιστή. Η ανάρτηση της Μίνας Αρναούτη.

Νέες εξελίξεις στην υπόθεση του τροχαίου που στοίχισε την ζωή στον Παντελή Παντελίδη 6,5 χρόνια πριν, προανήγγειλε η Μίνα Αρναούτη.

Όπως η ίδια ενημέρωσε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, πρόκειται σύντομα να πραγματοποιηθεί μία νέα δίκη και αφορά τους μάρτυρες που μήνυσε.

Η ανάρτηση της Μίνας Αρναούτη

«Ημερομηνία για τη δίκη με τους μάρτυρες που μηνύσαμε, όπου εμφανίστηκαν 5 χρόνια μετά το ατύχημα και το δικαστήριο έκρινε όψιμους. Δεν βαριέμαι ποτέ», έγραψε στο story της η Μίνα Αρναούτη, στο οποίο δημοσίευσε το έγγραφο με την κλήση μάρτυρα που έλαβε από τον εισαγγελέα πλημμελειοδικών Αθηνών.

