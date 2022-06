Πολιτική

Μάνδρα: Αντιδήμαρχος χτύπησε γυναίκα αντιδήμαρχο και την έστειλε στο νοσοκομείο

Αντιδήμαρχος γρονθοκόπησε γυναίκα συναδέλφό του. Τι λέει για το πρωτοφανές περιστατικό ο Δήμαρχος.

Ένα πρωτοφανές περιστατικό εκτιλύχθηκε στο δημαρχείο Μάνδρας – Ειδυλλίας, όταν ένας αντιδήμαρχος γρονθοκόπησε μια γυναίκα συνάδελφό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη ενώ βρίσκονταν στο γραφείο του γενικού γραμματέα ο αντιδήμαρχος Μελέτης Αδάμ και η αντιδήμαρχος Οικονομικών Σωτηρία Αργυρίου. Παρών στο περιστατικό ήταν εκτός από το γενικό γραμματέα και ο διευθυντής του δήμου.

Η αντιδήμαρχος Οικονομικών, μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Ελευσίνας και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων».

Αποπέμφθηκε ο αντιδήμαρχος από τα καθήκοντά του

Ο δήμαρχος, Χρήστος Στάθης, μόλις ενημερώθηκε για το περιστατικό διέταξε την αποπομπή του αντιδημάρχου από τα καθήκοντά του και στις 23 Ιουνίου εκδόθηκε σχετική απόφαση.

Στην απόφαση γίνονται γνωστά ότι: «Ο κ. Αδάμ άσκησε σωματική βία στην Αντιδήμαρχο με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της, ο οποίος πιστοποιείται από ιατρικές γνωματεύσεις του Κέντρου Υγείας Ελευσίνας και του Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας Πειραιά. To γεγονός ότι τέτοιες συμπεριφορές αντιτίθενται πλήρως στις αρχές και στις θέσεις της Δημοτικής Αρχής, καθώς θεωρούμε ότι οι κατέχοντες δημόσια αξιώματα οφείλουν με τη συμπεριφορά τους όχι μόνο να κοσμούν αυτά, αλλά και να είναι παράδειγμα προς τρίτους».

