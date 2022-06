Κοινωνία

Νέο Ηράκλειο: νεκρός άνδρας που είχε ανέβει σε δέντρο

Ο άτυχος άνδρας είχε ανέβει πάνω στο δέντρο για να κάνει εργασίες. Θρίλερ με τα αίτια πυο του κόστισαν την ζωή.

Νεκρός είναι ένας άνδρας, 40-45 ετών, που είχε ανέβει πάνω σε φοίνικα, στο Νέο Ηράκλειο, επί της οδού Χαραυγής, για να κάνει κάποιες εργασίες,

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ο άντρας πιθανόν να εκτελούσε εργασίες εκείνη την ώρα πάνω σε έναν φοίνικα καθώς βρέθηκε ασφαλισμένος και δεμένος στο δέντρο.

Ακόμη ειναι άγνωστες οι αιτίες από τις οποίες έχασε τη ζωή του.

Απο το δέντρο τον κατέβασαν, χωρίς τις αισθήσεις του, πυροσβέστες, με τη χρήση κλιμακοφόρου οχήματος.

Επιχείρησαν συνολικά 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Χωρίς αισθήσεις μεταφέρθηκε άνδρας από δέντρο με τη χρήση ειδικού κλιμακοφόρου οχήματος και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ επί της οδού Χαραυγής στο Ηράκλειο Αττικής. Επιχείρησαν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα.

