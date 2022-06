Τεχνολογία - Επιστήμη

NASA: Γιατί αναβλήθηκε η αποστολή στην “Ψυχή”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανακοίνωση της NASA για την αναβολή της πρώτης αποστολής σε έναν "μεταλλικό" αστεροειδή.

Η "Ψυχή" έχει βάσανα και τελικά μπορεί να...πεθάνει. Η Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία (NASA) ανακοίνωσε ότι η προγραμματισμένη για φέτος το φθινόπωρο εκτόξευση της ομώνυμης αποστολής της στον πλούσιο σε μέταλλα μεγάλο αστεροειδή Psyche (Ψυχή) δεν πρόκειται να γίνει. Μάλιστα δεν αποκλείεται ότι η αποστολή -η πρώτη σε έναν "μεταλλικό" αστεροειδή- μπορεί τελικά να ματαιωθεί.

Η αναβολή οφείλεται σε καθυστέρηση στην παράδοση του λογισμικού πτήσης του σκάφους, καθώς και του εξοπλισμού για τις δοκιμές του, με συνέπεια η NASA να μην διαθέτει πια επαρκή χρόνο ώστε να είναι έγκαιρα έτοιμη για την εκτόξευση εντός του 2022. Το "παράθυρο" για την εκτόξευση διαρκεί από την 1η Αυγούστου έως τις 11 Οκτωβρίου, προκειμένου το σκάφος να φτάσει στον αστεροειδή το 2026. Όμως οι μηχανικοί του Εργαστηρίου Αεριώθησης (JPL) της NASA στην Καλιφόρνια δεν θα έχουν προλάβει να βεβαιωθούν ότι το λογισμικό του σκάφους λειτουργεί σωστά.

Η NASA επέλεξε την αποστολή Psyche το 2017 και έχει έως τώρα δαπανήσει γι' αυτήν 717 εκατομμύρια δολάρια, ενώ το συνολικό κόστος έχει προϋπολογιστεί στα 985 εκατ. δολ., μαζί με τον πύραυλο. Αν το σκάφος εκτοξευθεί το 2023 ή το 2024, λόγω της απομάκρυνσης στο μεταξύ της Γης από τον διαμέτρου 225 χιλιομέτρων αστεροειδή, δεν θα φτάσει σε αυτόν πριν από το 2029 ή το 2030 αντίστοιχα.

Ειδήσεις σήμερα:

Άγιοι Ισίδωροι - Μητροπολίτης Αργολίδας: η κατάσταση θυμίζει σέχτα

Αντετοκούνμπο: Κάποτε έλεγαν ότι δεν μπορώ να πηδήξω ούτε βρεγμένη εφημερίδα

Μάικλ Τζάκσον: Η ζωή του, τα σκάνδαλα και το άδοξο τέλος