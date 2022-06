Παράξενα

Ρόδος: “Αγάπη μου καλημέρα” στο γκαζόν “έγραψε” άγνωστος (εικόνες)

Ως αθεράπευτα ρομαντικό αναφέρουν το άγνωστο πρόσωπο που κούρεψε το γκαζον, γράφοντας την πρόταση, οι αναρτήσεις από το νησί

«Αγάπη μου καλημέρα», έγραψε στο γκαζόν στην πλατεία του ενυδρείου ένας …αθεράπευτα ρομαντικός ως αφιέρωση στην εκλεκτή (προφανώς) της καρδιάς του. Τις σχετικές φωτογραφίες ανάρτησε στην προσωπική της σελίδα στο facebook η πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας Ρόδου, Μάνθα Ζιώγου, υπενθυμίζοντας ότι κάτι αντίστοιχο είχε πραγματοποιηθεί και το 2020.

«Ο αθεράπευτα ερωτευμένος χτύπησε ξανά. Κάθε κρητική καλοδεχούμενη, όμως αφενός δεν είναι εύκολο να ελέγξουμε όλους τους κοινόχρηστους χώρους και αφετέρου σε μία εβδομάδα, δεν θα υπάρχει, δεδομένου του ρυθμού ανάπτυξης του γκαζόν. Ίσως ο έρωτας και οι τρυφερές εκδηλώσεις του να είναι η απάντηση στα εγκλήματα κατά του θηλυκού γένους. Ίσως και να υπάρχει ελπίδα», ανέφερε η κ. Ζιώγου.

Το 2020 ο άγνωστος ερωτευμένος, θέλησε να εκφράσει την αγάπη σχηματίζοντας τη λέξη «σ’αγαπώ» στο γκαζόν έξω από το ενυδρείο. Εικάζεται ότι το μέρος δεν το διάλεξε στην τύχη, καθώς από εκεί περνάει για τη δουλειά ή για το σπίτι η αποδέκτης του μηνύματος. Η «παρέμβαση» αυτή είχε προκαλέσει μεγάλη έκπληξη και θαυμασμό όχι μόνο στη Ρόδο αλλά σε όλο το πανελλήνιο, αφού μέσω του διαδικτύου οι φωτογραφίες αναπαράχθηκαν σε όλα τα ηλεκτρονικά site και κοινωνικά δίκτυα.

Για ακόμη μια φορά, η έκφραση της αγάπης του άγνωστου συμπολίτη μας κατάφερε να ξαφνιάσει όλους όσοι είδαν το τρυφερό μήνυμα στο γκαζόν! Όλοι διερωτώνται πλέον, ποιος μπορεί να κρύβεται πίσω από αυτή την τρυφερή πράξη, μυστήριο το οποίο κανείς δεν ξέρει αν ποτέ θα λυθεί.

