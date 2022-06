Πολιτισμός

Πέθανε ο Κωνσταντίνος Τζούμας

Κι άλλη απώλεια στον καλλιτεχνικό χώρο. Έφυγε από την ζωή ο Κωνσταντίνος Τζούμας.

Σε ηλικία 78 ετών έφυγε από την ζωή σήμερα ο ηθοποιός, συγγραφέας και ραδιοφωνικός παραγωγός Κωνσταντίνος Τζούμας.

Ο γνωστός ηθοποιός, έδινε μάχη εδώ και αρκετά χρόνια με τον καρκίνο.

Ποιος ήταν

Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1944 και μεγάλωσε στο Πασαλιμάνι και στην Αθήνα. Σπούδασε υποκριτική στην Αθήνα και χορό στη Νέα Υόρκη.

Στον κινηματογράφο έχει εμφανιστεί στις ταινίες: Γλυκιά Συμμορία, Τα κουρέλια τραγουδάνε ακόμα, Ελευθέριος Βενιζέλος 1910 – 1927, Ακροπόλ, Οι απέναντι, Ρεμπέτικο, «Happy day» και Ο δράκουλας των Εξαρχείων. Στο θέατρο έχει πρωταγωνιστήσει σε έργα όπως Περιμένοντας τον Γκοντό, Ο φίλος μου ο Λευτεράκης, «Εγώ δεν…» και Κ.Π.Καβάφης Αυτοβιογραφούμενος.

Στην τηλεόραση έχει κάνει guest εμφανίσεις στις σειρές: Οι Απαράδεκτοι, Οι Τρεις Χάριτες, Οι Μεν και οι Δεν και Δύο Ξένοι, αλλά και πρόσφατα στη σειρά «Έτερος Εγώ».

Υπήρξε ραδιοφωνικός παραγωγός σε καθημερινή εκπομπή στον σταθμό «Εν Λευκώ» και έχει εκδώσει τρία αυτοβιογραφικά βιβλία.

Είχε δώσει επίσης τη φωνή του σε αρκετές ταινίες κινουμένων σχεδιών με πιο χαρακτηριστικό το ρόλο του ως «Άδης» στην ταινία «Ηρακλής: Πέρα από τον Μύθο» της Disney.

