Οικονομία

Στον Πειραιά δένει το ρωσικό πλοίο που είχε δεσμευθεί στην Κάρυστο

Στο ρωσικό τάνκερ "Lana" δόθηκε ελευθεροπλοΐα, σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση απο την πλοιοκτήτρια εταιρεία.

Στο λιμάνι του Πειραιά αναμένεται να καταπλεύσει τις επόμενες ώρες το ρωσικό τάνκερ "Lana" με σημαία Ιράν, που ήταν αγκυροβολημένο από τα μέσα Απριλίου στα ανοιχτά της Καρύστου.

Όπως ανέφεραν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ οι συνήγοροι της εταιρείας ρυμουλκών που παρείχαν υπηρεσίες στο πλοίο, Γιώργος Κοζανίδης και Πηνελόπη Τέκου, η πλοιοκτήτρια εταιρεία εξόφλησε άμεσα τις οφειλές της και δόθηκε η σχετική ελευθεροπλοΐα στο πλοίο. Η εξόφληση έγινε απευθείας και όχι με τη μορφή εγγυητικών επιστολών, προκειμένου το πλοίο να αποπλεύσει άμεσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, αυτό που εκκρεμεί για να αποπλεύσει αυτή τη στιγμή το πλοίο είναι η κατάθεση πιστοποιητικών αξιοπλοΐας του πλοίου που έχει λήξει από τον παρακολουθούντα νηογνώμονα.

Σημειώνεται ότι το ρωσικό δεξαμενόπλοιο με σημαία Ιράν δεν μπορούσε να αποπλεύσει λόγω οφειλών για ρυμουλκικές εργασίες, ενώ τις προηγούμενες ημέρες το Εφετείο Χαλκίδας είχε ζητήσει ένα μέρος του φορτίου πετρελαίου που είχε αρχικά δεσμευθεί μετά από αίτημα το αμερικανικών δικαστικών αρχών να επιστραφεί στο δεξαμενόπλοιο. Επρόκειτο για μια ποσότητα 60.000 μετρικών τόνων crude oil από τους συνολικά 104.134 τόνους που μετέφερε το "Lana" στις δεξαμενές του.

