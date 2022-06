Αθλητικά

Η Νότιγχαμ απέκτησε τον Αβονιγί με ποσό - ρεκόρ

Επισημοποιιήθηκε η απόκτηση του 24χρονου από την ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη, έναντι υψηλού ανταλλάγματος.

Με το ποσό-ρεκόρ των 20 εκατομμυρίων ευρώ (όπως αναφέρουν τα βρετανικά ΜΜΕ) στην ιστορία της Νόττιγχαμ, η νεοφώτιστη στην Premier League, ομάδα ιδιοκτησίας του Βαγγέλη Μαρινάκη, επισημοποίησε σήμερα την απόκτηση του 24χρονο Νιγηριανού επιθετικού, Ταιβό Αβονιγί, ο οποίος έπαιζε στην Ουνιόν Βερολίνου.

Δεν έπαιξε ποτέ στο πρωτάθλημα με τη Λίβερπουλ, όπου έφτασε το 2015, αλλά ο Ταιβό Αβονιγί θα ανακαλύψει την Premier League αυτή τη σεζόν.

Ο Νιγηριανός διεθνής (4 συμμετοχές) υπέγραψε με τον αγγλικό σύλλογο μέχρι το 2027.

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ. Ήταν πάντα το όνειρό μου να παίξω στην Premier League και έχοντας μιλήσει με τον Στιβ Κούπερ για τις φιλοδοξίες μας και κοιτάζοντας τη Φόρεστ με τη σπουδαία ιστορία της, είναι ένας σύλλογος στον οποίο θέλω να είμαι μέλος», τόνισε ο Νιγηριανός επιθετικός, μετά την ανακοίνωση της μεταγραφής του.

