Κοινωνία

Γυναικοκτονία στο Κουκάκι: Μαρτυρικός ο θάνατος της 46χρονης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο συζυγοκτόνος πρώτα την χτύπησε και μετά την μαχαίρωσε μέχρι θανάτου. Ως "άγγελο" περιγράφουν οι φίλοι και συγγενείς, την άτυχη γυναίκα. Στα δικαστήρια ο καθ' ομολογία δράστης με επιδέσμους.

Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκε ο 55χρονος, ο οποίος το βράδυ της Πέμπτης μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 46χρονο σύζυγό του στο Κουκάκι, προχώρησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Οι αστυνομικοί δεν του είχαν βάλει χειροπέδες καθώς οι γιατροί είχαν τοποθετήσει γάζες στα χέρια του λόγω του τραυματισμού που υπέστη μετά το έγκλημα.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Επιπλέον βαρύνεται και με τα αδικήματα της οπλοχρησίας και της απειλής εις βάρος της συζύγου, καθώς σύμφωνα με μαρτυρικές καταθέσεις που περιλαμβάνονται στη δικογραφία είχε απειλήσει τη γυναίκα και στο παρελθόν.

Ο κατηγορούμενος αναμένεται να ζητήσει και να λάβει προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής εξιχνιάστηκε ανθρωποκτονία που τελέστηκε πρώτες πρωινές ώρες της 24ης Ιουνίου 2022 στο Κουκάκι σε βάρος 46χρονης ημεδαπής.

Για την υπόθεση συνελήφθη, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ο 55χρονος σύζυγος της ημεδαπής, ο οποίος ομολόγησε την πράξη του και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με πρόθεση και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Ως μέσο τέλεσης του εγκλήματος κατασχέθηκε μαχαίρι κουζίνας, το οποίο θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Το χρονικό του εγκλήματος

Ο κατηγορούμενος μαχαίρωσε τη γυναίκα και στη συνέχεια εξαφανίστηκε. Τηλεφώνησε στο γιο του και του είπε όσα είχαν προηγηθεί. Λίγες ώρες αργότερα εντοπίστηκε τραυματισμένος στην Αθηνών Σουνίου και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Χθες το βράδυ οι αστυνομικοί του πήραν κατάθεση και σύμφωνα με πληροφορίες είπε πως όταν γύρισε στο σπίτι είδε το θύμα να ετοιμάζει βαλίτσες και εκνευρίστηκε. Η γυναίκα δεν απάντησε στις ερωτήσεις του και τη χτύπησε. Στη συνέχεια τη μαχαίρωσε.

Η 46χρονη τηλεφώνησε στο γιο της λίγο πριν χάσει τη ζωή της ώστε να του πει ότι είχε τσακωθεί με τον κατηγορούμενο. Όταν μπήκε στο σπίτι αντίκρυσε την σωρό της μητέρας του σε μια λίμνη άιματος, τυλιγμένη με ένα ριχτάρι.

Η κοινή ζωή και τα σύννεφα στο γάμο τους

Ήταν και οι δυο Έλληνες της Βορείου Ηπείρου. Εκείνη μεγάλωσε στη Μάλτσιανη και εκείνος σε διπλανό χωριό του μειονοτικού δήμου Φοινικαίων, κοντά στοςυ Αγίους Σαράντα.

Όταν άνοιξαν τα σύνορα έφτασαν και οι δυο στην Αθήνα , παντρεύτηκαν και έκαναν την οικογένειά τους. Τα προβλήμτα στην σχέση τους ξεκινούσαν πάντα από εκείνον, θα καταλήξουν σήμερα κάποιοι συγγενείς τους που γνώριζαν τον οξύθυμο χαρακτήρα του 53χρνου δράστη. Την ζήλευε πολύ. Εκέινη έκρυβε την βία που ζούσε στο σπίτι της. Πάντα μιλούσε με τα καλύτερα λόγια για τον Ζήση , τον πατέρα των παιδιών της

Η κόρη της σπούδαζε και ηταν μακριά. Όταν αποφάσισε να χωρίσουν οι καυγάδες ήταν πιο συχνοί και όλο και πιο βίαιoi. Εκείνη όμως στους συγγενείς και φίλους δεν ήθελε να τους κακοκαρδίσει με τα προβλήματά της. Έβρισκε δύναμη στην εκκλησία, στην οποία είχε στραφεί τα τελευταία χρόνια

Στον 24χρονο γιο της είχε μεγάλη αδυναμία. Σε μια από τις τελευταίες της αναρτήσεις, βάζοντας μια φωτογραφία στην οποια χαμογελούν ξέγνοιαστα και οι δυο, έγραφε για το πόσο περήφανη μητέρα ήταν για το παλικάρι της.

Απαρηγόρητοι οι φίλοι και οι συγγενείς της

Απαρηγόρητοι οι φίλοι και οι συγγενείς της άτυχης γυναίκας, παλεύουν να διαχειριστούν την τραγική είδηση του χαμού της.

Ήταν ένας άγγελος, θα πουν όλοι σήμερα : πάντα χαμογελαστή, ένας άνθρωπος που πίστευε πολύ στο θεό και στην δύναμη της αγάπη στους συνανθρώπους της .

Ειδήσεις σήμερα:

“Πρωινοί Τύποι”: Η Πισπιρίγκου είναι η μόνη ύποπτη για τους θανάτους Μαλένας και Ίριδας

Άγιοι Ισίδωροι - Μητροπολίτης Αργολίδας: η κατάσταση θυμίζει σέχτα

Κορονοϊός - Βασιλακόπουλος: η 4η δόση εμβολίου μας “καλύπτει” έως τον Οκτώβριο