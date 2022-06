Οικονομία

Σταϊκούρας για ρήτρα αναπροσαρμογής: Από 1η Αυγούστου η αναστολή - Δεν μας “έφυγε” ο Ιούλιος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για το ενδεχόμενο μείωσης των φόρων στα καύσιμα, τον δημοσιονομικό χώρο και το ενδεχόμενο για έκτακτες παροχές.

Ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας στο MEGA, αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η ρήτρα αναπροσαρμογής καταργείται από την 1η Αυγούστου και όχι από τον Ιουλίο, όπως είχε ανακοινωθεί.

Όπως είπε ο κ. Σταϊκούρας είπε «Δεν “έφυγε” κάποιος μήνας. Είναι συνδυαστικά μέτρα που έχουν να κάνουν με τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Υπάρχει άλλη διάταξη που αφορά στον τρόπο με τον οποίο τιμολογείται η χονδρική τιμή ενέργειας και υπάρχει και άλλη παρέμβαση που αφορά στο πώς η Πολιτεία βοηθάει το νοικοκυριό ή την επιχείρηση, μέσα και από την αξιοποίηση του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης, για να μπορέσει τελικά ο πολίτης να έχει μια μείωση της επιβάρυνσης της τάξεως του 70-90% από την 1η Ιουλίου και μετά. Ήδη βλέπουμε ελαφρύνσεις στους λογαριασμούς. Οι παρεμβάσεις για το ρεύμα είναι 6 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του 2022».

Απαντώντας στο κατά πόσο υπάρχει το ενδεχόμενο μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, ο κ. Σταϊκούρας ξεκαθάρισε ότι «Σήμερα δεν υπάρχει ούτε ένα ευρώ δημοσιονομικός χώρος. Εξαντλήθηκε στις παρεμβάσεις που αναλύσαμε, ύψους 8,5 δισ. ευρώ. Αν συνεχίσει έτσι η οικονομία, φαίνεται ότι μπορεί να δημιουργηθεί πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος το επόμενο διάστημα. Το πού θα πάει, θα εξαρτηθεί από τη δυναμική των εξελίξεων το επόμενο χρονικό διάστημα και από τις προτεραιότητες που θα θέσει ο πρωθυπουργός».

«Για τα καύσιμα δεν υπήρχε ποτέ θέμα από την κυβέρνηση μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Έχει τοποθετηθεί για το θέμα ο Έλληνας πρωθυπουργός. Ακόμα και το Γραφείο Προϋπολογισμού του κράτους στη Βουλή λέει ότι στα καύσιμα ότι ορθώς τα μέτρα είναι στοχευμένα, και ορθώς αξιοποιούμε τον επιπλέον ΦΠΑ από τα καύσιμα και τη φορολόγηση των υπερκερδών των επιχειρήσεων ώστε στοχευμένα για να δώσουμε βοήθεια στην κοινωνία. Ήρθαμε και δώσαμε ένα πιο γενναίο πακέτο για τα καύσιμα, ώστε να καλύψουμε τμήμα των αναγκών που δημιουργούνται για το επόμενο χρονικό διάστημα. Έχουμε ταυτόχρονα πέντε πλατφόρμες που λειτουργούν», πρόσθεσε.

«Αν απαιτηθεί παράταση του Power Pass έχουμε αποδείξει ότι έχουμε γρήγορα αντανακλαστικά. Αυτό αυτή τη στιγμή δεν προκύπτει», σημείωσε ακόμη ο υπουργός Οικονομικών.

Για το ενδεχόμενο μείωσης του ΦΠΑ σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, ο κ. Σταϊκούρας είπε ότι «Πριν μία βδομάδα ανακοινώσαμε τα καύσιμα. Προσπεράσαμε τα μέτρα και πάμε στα επόμενα. Λεφτόδεντρα δεν υπάρχουν. 8,5 δισ. ευρώ είναι υψηλότερο πακέτο που έχει δοθεί μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών για μέτρα στήριξης. Όταν δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος, αυτός αξιοποιείται».

Απαντώντας, τέλος, στα σενάρια για πρόωρες εκλογές, ο υπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι «Έχουμε σχεδιασμό τετραετίας. Υπάρχει μια θετική ανάγνωση της πραγματικότητας και μια αρνητική. Ισχύουν και οι δύο. Έχουμε υψηλή ανάπτυξη, μείωση ανεργίας, υψηλή κατανάλωση, διαθέσιμο εισόδημα που δημιουργήθηκε από το παρελθόν. Από την άλλη έχουμε πολύ υψηλό πληθωρισμό που ροκανίζει το διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη. Προσπαθούμε να πετύχουμε μια ισορροπία».

Επίθεση του ΣΥΡΙΖΑ για την ρήτρα αναπροσαρμογής

Σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία αναφέρονται τα εξής:

«Αφού επί ένα χρόνο ο ίδιος ο κος Μητσοτάκης οργάνωσε τη ληστεία νοικοκυριών και επιχειρήσεων, μέσω της ληστρικής ρήτρας αναπροσαρμογής, με στόχο να φιλοδωρήσει με δισεκατομμύρια τα ταμεία της ΔΕΗ και των άλλων ιδιωτών παραγωγών της ενέργειας. Αφού επί ένα χρόνο, όταν του λέγαμε ότι είναι παράνομη η ληστρική ρήτρα και του ζητούσαμε να τη καταργήσει, μας κατηγορούσε για λαϊκιστές και άφηνε τη ληστεία να συνεχίζεται. Αφού αγνόησε ακόμη και την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας που έκανε λόγο για παράνομη ρήτρα και προσπάθησαν να την ακυρώσουν με τον δικαστικό αγώνα που έδωσαν με τις καταναλωτικές οργανώσεις. Αφού απέρριψε δυο φορές σχετική τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ με το επιχείρημα ότι ενθαρρύνουμε το κίνημα «Δεν πληρώνω». Αφού έβαζε υπουργούς του, όπως τον κ. Γεωργιάδη, να λένε ότι η ρήτρα αναπροσαρμογής προστατεύει τις εταιρείες από την χρεοκοπία και βουλευτές του, όπως τον κ. Β. Οικονόμου, ότι «το τζάμπα πέθανε».

Τώρα που έρχονται οι εκλογές αποφάσισε να ξεχάσει όλα όσα έλεγε και έκανε και πανικόβλητος σπεύδει δήθεν να την αναστείλει και μάλιστα με τυμπανοκρουσίες. Μόνο που η απόφαση αυτή τον εκθέτει ακόμη περισσότερο. Και γιατί πλέον όλοι οι Έλληνες κατανοούν ποιος ήταν ο ηθικός αυτουργός και ο συντονιστής της ληστείας που υπέστησαν επί ένα χρόνο. Και γιατί η τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση αποτελεί κοροϊδία αντίστοιχη – ίσως και μεγαλύτερη - με τη δήθεν φορολόγηση των υπερκερδών των εταιρειών. Διότι η τροπολογία αναστέλλει τη ρήτρα, ενσωματώνοντάς την στην κυμαινόμενη τιμή που θα αλλάζει κάθε μήνα. Άρα η ρήτρα θα υπάρχει, αλλά απλά οι πολίτες δεν θα τη βλέπουν. Ας μην ελπίζει ο κ. Μητσοτάκης ότι με τέτοια επικοινωνιακά κόλπα θα γλιτώσει την οργή των πολιτών. Όλοι οι Έλληνες γνωρίζουν ποιος ευθύνεται για την ρήτρα της ληστείας και πολύ σύντομα θα του στείλουν πίσω τον λογαριασμό στις εκλογές».

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Βασιλακόπουλος: η 4η δόση εμβολίου μας “καλύπτει” έως τον Οκτώβριο

Άγιοι Ισίδωροι - Μητροπολίτης Αργολίδας: η κατάσταση θυμίζει σέχτα

“Πρωινοί Τύποι”: Η Πισπιρίγκου είναι η μόνη ύποπτη για τους θανάτους Μαλένας και Ίριδας