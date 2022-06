Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα του Σαββάτου

Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ. Οι νέες μολύνσεις του προηγούμενου 24ώρου, ανά περιφερειακή ενότητα.

Αυξήθηκε δυστυχώς και τo Σάββατο η λίστα με τους θανάτους ασθενών από κορονοϊό στην Ελλάδα.

Το Σάββατο, ο ΕΟΔΥ 12082 ανακοίνωσε νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα. Tα 7.122 εντοπίστηκαν στην Αττική και τα 913 στη Θεσσαλονίκη.

Τριψήφιος ήταν ο αριθμός των κρουσμάτων στις παρακάτω περιφέρειες (αλφαβητικά):

Αιτωλοακαρνανία

Αργολίδα

Αχαϊα

Εύβοια

Ηλεία

Ηράκλειο

Καβάλα

Κορινθία

Λάρισα

Λασίθι

Μαγνησία

Μεσσηνία

Ρέθυμνο

Χανιά

Η γεωγραφική κατανομή με τα νέα κρούσματα ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

