Σύνταγμα: Αρχηγός κόμματος άνοιξε την τουρκική σημαία μπροστά από τη Βουλή

Το μήνυμα που έστειλε με βίντεο που ανήρτησε στο διαδίκτυο, στον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητοστάκη.

Τουρκική σημαία μπροστά από την ελληνική βουλή στην πλατεία Συντάγματος άνοιξε ο Μουσταφά Σαριγκιούλ καλώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μην περιμένει βοήθεια από τις ΗΠΑ και να κάνει ειρήνη με την Τουρκία.

Ο Μουσταφά Σαρίγκιουλ είναι ένας πολύ γνωστός πολιτικός στην Τουρκία, ηγέτης τώρα μικρού κόμματος ο οποίος ήταν ένας από τους δελφίνους για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο παρελθόν και διετέλεσε δήμαρχος Σίσλι.

Στο βίντεο που ανέβασε στον λογαριασμό του στο τουίτερ ο Σαριγκιούλ ανοίγει την τουρκική σημαία και λέει:

«Είμαι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Μη ελπίζεις για βοήθεια από την Αμερική. Αναζήτα φιλία από την Τουρκία. Μητσοτάκη, πάρε το χέρι σου από τα όπλα. Ελάτε σε ειρήνη, κοιτάτε εμείς είμαστε εδώ».

